Inwestycje deweloperskie w centrum Torunia. Znikną pawilony z ulicy Wiązowej i Podgórnej

- Swój sklep wędkarsko - zoologiczny prowadziłem przez 25 lat - mówi Wiesław Ignatowski. - Dostałem jednak informację, że muszę opuścić to miejsce. Myślałem, że uda się pociągnąć ten biznes do końca sierpnia, ale podobno do połowy miesiąca ma być zdemontowany licznik prądu. Wyprzedaję więc towar z 30-procentową zniżką. Co dalej? Pójdę na emeryturę. I tak o rok to przeciągnąłem, choć pewnie gdyby nie konieczność opuszczenia pawilonu trochę jeszcze poprowadziłbym ten biznes. Ale decyzja nie należała do mnie.