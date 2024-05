Jadalny bioplastik, rośliny mięsożerne czy bakterie kiszonej kapusty. Atrakcje Fascynującego Dnia Roślin na UMK

Każda z roślin ma swój cel

Fascynujący Dzień Roślin to ogólnoświatowe wydarzenie, które odbywa się co dwa lata. Mieszkańcy Torunia będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej wielu roślinom oraz poznać ich tajemnice w najbliższy piątek, 24 maja. Organizatorzy wydarzenia, czyli pracownicy naukowi Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK wraz ze studentami, przygotowali wiele wydarzeń skierowanych do każdego. Jednym z celów akcji jest także zaprezentowanie pracy osób zafascynowanych światem roślin oraz udowodnienie, jak wielki wpływ ma wiedza o roślinach na współczesne rolnictwo, ogrodnictwo czy leśnictwo.