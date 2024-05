Atrakcja dla fanów Taylor Swift! W Toruniu odbędzie się pierwsze Swifties Pop Party

Fani w Polsce czekają na koncert

Fani Taylor Swift w Polsce już oczekują na sierpień. Artystka wystąpi aż z trzema koncertami na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pomieści on ok. 70 tys. osób na jednym koncercie. Biletów na koncert Taylor już prawie nie ma. Co ciekawe, nie każdy mógł je zakupić. Aby można było wziąć udział w sprzedaży, należało przejść weryfikację, dzięki której zyskiwało się specjalny link i kod do zakupu. Jedna osoba mogła kupić maksymalnie cztery bilety. Jak podawał portal Newonce, do rejestracji zapisało się ok. 600 tysięcy osób. Najtańsze bilety na warszawski koncert kosztowały 199 złotych, najdroższe ponad 2 tysiące. Czy wysokie ceny zniechęciły fanów? Bynajmniej.