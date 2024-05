Czytelnicy alarmują: ptaki zderzają się ze szklanymi barierkami na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu!

Szklane barierki zagrożeniem dla ptaków

– Co dokładnie to oznacza? Szyby doskonale odbijają atrakcyjne dla ptaków elementy, takie jak drzewa i krzewy. Wykazują więc dokładnie takie same właściwości jak lustra w naszych domach. Ptaki, widząc atrakcyjne i potencjalnie bezpieczne dla nich miejsce, próbują się do nich dostać, wlatując wprost na śmiercionośną szybę – czytamy w artykule Fundacji Szklane Pułapki pt. „Szklane pułapki – czyli o problemie kolizji ptaków z szybami”.

Jak zaradzić kolizjom?

Jedna naklejka nie wystarczy jednak, by ptaka uchronić. Potrzeba ich znacznie więcej. Jedną z popularniejszych metod zabezpieczania szyb jest rozmieszczenie naklejek w kształcie kropek rozmieszczonych na całej szybie w odległości rozmiaru dłoni. Takie rozwiązanie widać m.in. na nowych przystankach autobusowych w Toruniu na ulicy Legionów. Mogłoby to też dobrze sprawdzić się na szklanych barierkach na Bulwarze Filadelfijskim. Zgłoszenie w tej sprawie przekazaliśmy do Urzędu Miasta Torunia. Czekamy na odpowiedź i interwencję.

Co zrobić, gdy zobaczymy ptaka po kolizji?

Zwierzę po zderzeniu z szybą jest oszołomione, a reakcja na wszelkie bodźce jest opóźniona. Ptak może albo pozwolić się złapać, albo uciekać, podskakując. Może być też ranny, np. krwawić z dzioba lub nosa, opuścić skrzydła lub mieć je w asymetrycznym rozłożeniu. Może też wykazywać duszność. Pierwszym co należy zrobić, jest powiadomienie toruńskiego Ekopatrolu. Wystarczy złożyć zawiadomienie, dzwoniąc na numer 986. Jeśli zdecydujemy się działać sami, np. czekając na przyjazd funkcjonariuszy, na ptaka należy narzucić jakąś tkaninę, np. szal, chustę, i złapać go szybko i pewnie. Chwyt powinien być dostosowany do rozmiaru ptaka. Następnie zastosować się do zasady 3xC – cicho, ciemno, ciepło, dzięki czemu ptak poczuje się bezpiecznie. Ważne jest, aby ptak się nie wychłodził, a w upalne dni należy go chronić przed przegrzaniem. Następnie należy przekazać ptaka Ekopatrolowi bądź przewieźć go do kliniki weterynaryjnej.