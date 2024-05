Jak długo i za ile dojedziemy koleją z Torunia do stolic innych województw?

Toruń Główny to stacja, która została wyremontowana w 2015 roku kosztem ponad 47 milionów złotych Była to pierwsza gruntowna modernizacja tego obiektu od 50 lat.

Sprawdziliśmy połączenia stacji Toruń Główny z pozostałymi stolicami województw. Połączeń jest wiele, różnią się jednak czasem dojazdu i ceną. Naprawdę warto to dokładnie sprawdzić przed wyjazdem.

"Do Bydgoszczy będę jeździł"...

Oczywiście najwięcej połączeń jest do sąsiedniej Bydgoszczy. Pociągi kursują między 4.17 a 22.39. Naliczyliśmy w tym czasie aż 35 połączeń. Najszybciej można dojechać w 36 minut, najtaniej za 14,40 złotych (bilet normalny), najdrożej za 20. Najczęściej podróż trwa nieco ponad 40 minut, a bilet kosztuje wspomniane 14,40. A może weekend w Trójmieście? Tu też jest w czym wybierać, bo wyszukiwarka podpowiada nam 23 połączenia. Najszybciej do Gdańska dojedziemy w dwie godziny i 12 minut (co ciekawe - to podróż z przesiadką), najtaniej za 43 złote, najdrożej za 118,30. Najczęściej bilety kosztują w granicach 60 złotych.

Skoro już jesteśmy na Północy, to sprawdzamy jeszcze Szczecin. Połączeń jest 14, najszybciej można dojechać w cztery godziny i dwie minuty, a bilety kosztują od 47,60 do 90,10 złotych.

W półtorej godziny do Poznania

Zjeżdżamy palcem po mapie na dół. Do Poznania mamy 21 propozycji w skrajnie różnych cenach, od 38,20 do 124 złotych. Najszybciej dojedziemy w godzinę i 29 minut.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< W Lubuskiem, podobnie jak u nas, są dwie stolice. Nieco taniej dojedziemy do Gorzowa, choć w cenach spory rozrzut, od 45,70 do 162,20 złotych. Możemy się dostać do niego nawet w trzy godziny i 52 minuty (choć wyszukiwarka zaproponowała nam też dojazd w... 15 godzin i 21 minut). Z kolei do Zielonej Góry ceny są ciut wyższe (od 66 do 137 zł), za to czas "rekordowego" połączenia mniejszy - trzy godziny i 42 minuty.

Sporo osób chwali sobie Wrocław. Połączeń jest 14, a najtańsze bilety wyceniono na 47,60 złotych, czyli wcale nie aż tak dużo. Mile zaskakuje też czas dojazdu - najmniejszy to trzy godziny 36 minut.

Z Dolnego Śląska przenosimy się na Górny. Do stacji Katowice możemy dostać się najszybciej w pięć godzin i 29 minut. Połączeń jest 23, ceny - od 74,50 do 209 złotych.

Do Opola mamy 16 zaproponowanych połączeń, w cenach od 75 do 168 złotych. Najszybsze połączenie trwa cztery godziny i 41 minut. Najtaniej dojedziemy za 74,50 złotych, najdrożej za 269. Połączeń jest sporo, bo 23.

Do Krakowa możemy dojechać na 21 sposobów. Ceny zaczynają się od 78 złotych. Często jednak trzeba zapłacić dużo więcej, nawet do 243,30 złotych. Równie duża jest rozbieżność czasowa - od czterech godzin i 41 minut do 11 godzin i 58 minut. Przeważnie jednak podróż zajmuje pięć - sześć godzin. Kielce nie są może najbardziej popularnym kierunkiem podróży dla torunian, ale można się za to dostać do nich 23 połączeniami. Najtaniej za 77 złotych, najdrożej za 277,30. Najkrócej podróż trwa pięć godzin i 17 minut, najdłużej 11 godzin i minutę. Tego ostatniego połączenia nie polecamy zdecydowanie - wiąże się z pięcioma przesiadkami.

Rzeszów - duże wyzwanie

Z dużą ciekawością kończymy południową Polskę i sprawdzamy Rzeszów, stolicę Podkarpackiego, dokąd z Torunia jest najdalej. Jak się okazuje, nie przekłada się to na liczbę połączeń, bo tych jest aż 23. Ceny też specjalnie nie straszą - najtańsze bilety kosztują 87 złotych. Z kolei największy wydatek to 277 złotych. Krótko, niestety, nie jest. Najszybciej dojedziemy w sześć godzin i 14 minut, ale jest też przejazd trwający 14 godzin i cztery minuty.

Do Lublina dojedziemy na 15 sposobów. Najszybciej - w cztery godziny i 14 minut (rekord to 13 godzin i 13 minut). Ceny - od 76 do 243,30 złotego.

Zgodnie z przewidywaniami tanio (już od 40 do 93,80 złotych) i szybko (od dwóch godzin i sześciu minut) jest do Łodzi. Myśleliśmy za to, że więcej będzie połączeń, których naliczyliśmy 19.

Warszawa (jeszcze) w ponad dwie godziny

Podobnie jest w przypadku wyjazdu do Olsztyna. Ceny większości z 12 połączeń kształtują się między 40 a 49 złotych, zaś czas podróży niewiele ponad dwie godziny (najkrócej - dwie godziny i pięć minut). Najczęściej proponowanym połączeniem do Białegostoku jest to za 77 złotych (to najniższa cena) w granicach pięciu godzin (najszybciej - cztery godziny i 48 minut). Gdyby jednak ktoś zagapił się przy zakupie biletów, zapłaciłby 195,80 złotych albo stracił w podróży 12 godzin i 33 minuty.

Na koniec zostawiamy sobie Warszawę. Połączeń ze stolicą jest 24. Politycy jeszcze przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi obiecywali, że jak skończą się remonty torowisk w Warszawie i okolicach będzie można dojechać do niej w czasie poniżej dwóch godzin. Na razie jednak musimy jeszcze na to poczekać. Najkrótsze połączenie wynosi w tej chwili dwie godziny i 18 minut. Najtańszy bilet znaleźliśmy za 59,80 złotych, najdroższy za 192,30. Najczęściej podawaną ceną jest 61.

Pamiętajmy o zniżkach

Dodajmy, że szukaliśmy połączeń na wtorek 30 kwietnia, do głównych stacji w poszczególnych miastach. Przypomnijmy też, że na PKP obowiązują liczne zniżki, które można odliczyć sobie od cen biletów. Należą one wielu osobom, m. in. dzieciom, młodzieży i studentom, emerytom, rencistom, inwalidom, nauczycielom szkół i przedszkoli publicznych, właścicielom Karty Dużej Rodziny, itd. Warto sprawdzić to dokładnie przed zakupem biletu, bo zniżki są spore. Poza tym obowiązują różne promocje, jak choćby na bilety weekendowe zakupione kilka dni wcześniej.

Wideo Reklamy "na celebrytę" - Pismak przeciwko oszustom