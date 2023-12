Jak działają toruńskie targowiska? Czy każdy mieszkaniec może wystawić tam swoje stoisko?

Wystawcą na ławach może zostać każdy. Wystarczy przyjść do inkasentów pracujących na targowisku i opowiedzieć, czym ma zamiar się handlować. Pracownik targowiska wskaże wówczas wolne miejsce na ławie, gdzie można rozłożyć swój towar. A ile trzeba zapłacić za takie miejsce?

– W zależności od tego, czy jest to dzień handlowy, czy niehandlowy, ceny są zróżnicowane. W dzień handlowy ława dwa metry na metr to koszt 11,50 zł, a w dzień handlowy to jest 20,50 zł – opowiada Karol Wojtasik.