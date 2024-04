Niepewność naszych czasów

Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Warto zastanowić się, co włożyć do plecaka ewakuacyjnego, aby być gotowym na wszelkie ewentualności, zwłaszcza w przypadku wybuchu wojny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stale przypomina o znaczeniu przygotowania się na różne scenariusze, dlatego też warto poznać praktyczne porady dotyczące pakowania takiego plecaka. Zobacz niżej w naszej galerii, co trzeba włożyć do plecaka ewakuacyjnego!