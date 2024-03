Jak spędzić święta w Toruniu? Nie trzeba siedzieć przy stołach w domu...

W Wielką Sobotę święcimy pokarmy, a w niedzielę i poniedziałek zabieramy się za świętowanie. Jak ten czas można spędzić w Toruniu?

Święta w Toruniu nie tylko przy rodzinnym stole

Oficjalną "miejską" święconkę zaplanowano w sobotę o godzinie 12 na Rynku Staromiejskim. O tej samej porze na Błoniach Nadwiślańskich przy Przystani Toruń rozpocznie się tradycyjnie "Święconka w kasku" dla miłośników motocykli, ale nie tylko. Nie zabraknie konkursów z nagrodami, najważniejszy z nich to ten na najpiękniejszą święconkę. Będą również różne stoiska i dobra zabawa. - Szykujcie się. Przekazujcie i zapraszajcie znajomych. Pogoda zagwarantowana! - zachęcają na swoim profilu na Facebooku organizatorzy.

Świąteczny spacer na bulwarze w Toruniu?

Po długiej przerwie będzie można pójść na spacer na Bulwar Filadelfijski. Przechodzi on gruntowną przebudowę, która ma się zakończyć 29 kwietnia, ale otwarcie jego części - między Bramą Mostową, a Basztą Gołębnik - dla ruchu pieszych zaplanowano na 28 marca. Można się spodziewać, że na Bulwarze w święta będą tłumy. Zwłaszcza że na spacerowiczów czekają dodatkowe atrakcje - wyremontowany taras widokowy, a także czynny jeden z dwóch nowych pawilonów. Ma on zostać otwarty 1 kwietnia. Znajdą się w nim kawiarnia, przechowalnia bagażu, w przyszłości wypożyczalnia leżaków. W sezonie będzie też tam możliwość zakupu biletów na rejsy łodzią flisaczą. Drugi z pawilonów zostanie otwarty dwa tygodnie później, 15 kwietnia. Znajdzie się w nim przestrzeń do prowadzenia warsztatów związanych z Wisłą i jej dziedzictwem, którą można będzie także wykorzystywać jako miejsce do organizacji spotkań, prelekcji, pokazów.

- Teraz trzeba tylko trzymać kciuki za dobrą pogodę - mówi Aleksandra Iżycka, szefowa Biura Toruńskiego Centrum Miasta. - Wtedy na pewno ruch nie tylko na Bulwarze, ale i całej starówce będzie duży. Czasy się zmieniają i ludzie coraz częściej wolą wyjść na przykład w świąteczny poniedziałek na obiad do restauracji, niż nie zostawać na nim w domu. Mam sygnały, że w tym roku jest mnóstwo rezerwacji stolików. Jeśli ktoś jest chętny, to radziłabym się pośpieszyć.

"Nasz ogród jest czynny codziennie, przez wszystkie dni w roku, również w weekendy i wszystkie dni świąteczne" reklamuje się na swojej stronie internetowej Ogród Zoobotaniczny przy ulicy Bydgoskiej 7. W święta można się więc wybrać i tam. Ogród do końca kwietnia będzie otwarty w godzinach 10 - 18 (ptaszarnia: 10 - 17.30).

Wielkanocny Rajd Rowerowy

W wielkanocny poniedziałek Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Przygoda” wspólnie z Oddziałem Miejskim PTTK im. Mariana Sydowa i Urzędem Miasta Torunia zapraszają mieszkańców miasta i regionu do udziału w „44. Wielkanocnym Rajdzie Rowerowym”. Spotkanie turystów na rowerach odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne o godzinie 10, na parkingu marketu „Netto”, przy skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z ulicą Polną. Trasa rajdu będzie prowadziła Polną i dalej drogami leśnymi do osady leśnej Barbarka i będzie miała około 15 km długości. Organizatorzy zapowiadają przeprowadzenie wśród uczestników imprezy konkursu na najładniejszą pisankę, wykonaną osobiście przez uczestnika i przywiezioną ze sobą na imprezę, a także konkurencje rekreacyjno - sprawnościowe. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Udział w rajdzie dla osób indywidualnych jest bezpłatny, przy czym dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział jedynie pod opieką uprawnionej osoby.

Jaką ofertę na święta przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji? - Aqua Toruń, baseny i strefa saun, będzie czynne w poniedziałek w godzinach 14 - 22 - informuje Michał Słoma z MOSiR-u. - Miniaquapark będzie w święta zamknięty, zapraszamy za to na orliki, udostępnimy je, choć bez animatorów. Sprawdziliśmy pogodę - i tu miła niespodzianka. Od soboty do poniedziałku ma być co najmniej 20 stopni i bezdeszczowo. Będzie więc okazja do spacerów w miejskich parkach i lasach, których akurat w Toruniu nie brakuje.