A mury w Toruniu mówią i ziemia też jest pełna niespodzianek. Co odkryli archeolodzy przy Wałach gen. Sikorskiego?

Ogólnopolską sławę zdobyła znaleziona podczas badań figurka konika.

- Przypomina ona wczesnośredniowieczne zabawki znalezione chociażby na Wolinie czy w Opolu - dodaje Piotr Alagierski. - Co ciekawe, jest ona glazurowana, co nie jest standardem dla zabytków z tamtych czasów. Być może przeprowadzenie analizy składu tej glazury pomoże uściślić chronologię, my znaleźliśmy figurkę na styku warstw XII i XIII-wiecznych, więc prawdopodobnie jest to zabytek z początków XIII wieku.