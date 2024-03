Pamiątki z Torunia. Czy na straganach i w sklepikach można znaleźć coś wyjątkowego?

Ostatnio Urząd Miasta Torunia podsumował ubiegłoroczny sezon turystyczny. Szacunki wykazały, że miasto odwiedziło ponad 2 miliony turystów. Przy tej okazji postanowiliśmy zajrzeć na stragany i do sklepików, gdzie sprzedawane są pamiątki. Czy wśród nich można znaleźć coś nietypowego?

Globus, piernik i Kopernik

Chodząc między uliczkami Starego Miasta, napotyka się na kilkanaście sklepików i straganów oferujących pamiątki. Bez wątpienia przyciągają wielu gapiów i klientów bogatą ofertą. Kolorowe kubki, figurki i magnesy sprawiają, że trudno nie zatrzymać się choć na chwilę. Ale czy wśród ogromnego wyboru tego, co już powszechnie znane, można znaleźć coś nietypowego? Zajrzeliśmy do kilku najbardziej charakterystycznych punktów, by się tego dowiedzieć. Stragany przy Ratuszu Staromiejskim zna chyba każdy, kto w Toruniu był choćby raz. Podobnie jak sklepiki ukryte w gmachu, których ściany od góry do dołu pokryte są propozycjami toruńskich pamiątek. W jednym z tych sklepików bezsprzecznie uwagę przyciągają szklano-złote globusy. – Kojarzą się z planetarium, z kosmosem i Kopernikiem. Bardzo dużo ich sprzedajemy. Zdecydowanie podobają się turystom, zwłaszcza zagranicznym, a ostatnio widać ich u nas sporo przez trwające zawody – opowiada ekspedientka, z którą udało nam się porozmawiać.

W sklepie z pamiątkami pracuje już ok. 7 lat i jak mówi, każdy sezon jest inny. W ubiegłym roku popularne były maskotki-gęsi, które niekoniecznie kojarzą się z Toruniem. Jednak wśród dzieci wywołały prawdziwą furorę. Co teraz wybierają dzieci? Maskotki Ciastka, czyli postaci z popularnej bajki „Shrek” z napisem „Piernik z Torunia”. Widzimy całą ścianę wyłożoną zabawkami.

– Dzieci wolą raczej pluszaki. Albo miecze, hełmy czy wianki… Dorośli turyści wybierają najczęściej jakieś drobiazgi, magnesy, pocztówki, długopisy z napisem Toruń. Jeśli ktoś zbiera kieliszki, to też bardzo chętnie je kupuje. Podobnie z kuflami czy kubkami. Idziemy dalej i zaglądamy na stragan. Spotykamy tam panią, która nie pracuje w tym miejscu długo, ale już potrafi wskazać, co turyści kupują najczęściej. Królują zdecydowanie popiersia Mikołaja Kopernika. Być może to przez to, że stragan znajduje się tuż obok pomnika? Tego nie wiadomo.

– Turystów teraz jest troszkę mniej, bo dziś chłodno i deszczowo. Gdy świeci słońce, widać ich więcej – opowiada. – Najchętniej zaglądają tu dzieci. Wybierają magnesy, łuki czy najpopularniejsze miecze. Dorośli decydują się raczej na magnesy, ale u nas z piernikiem, tylko nie tym toruńskim, a tym ze Shreka.

”Toruńsko-włocławski” fajans

Potwierdza się więc teoria, że w tym sezonie modną pamiątką z Torunia prawdopodobnie będzie piernik ze Shreka. Na stoisku znaleźć można wiele ciekawych i przyciągających wzrok przedmiotów – kule z brokatem z Filusiem lub osiołkiem w środku, kubki z najbardziej znanymi budynkami czy magnesy-widokówki z imieniem. Nic jednak co nie byłoby już znane. Nie pozostaje nic innego, jak szukać dalej.

Zaglądamy dalej – odwiedzamy kolejne stragany, zaglądamy między półki, by znaleźć coś wyjątkowego. Dotarliśmy do jednego ze sklepów przy ul. Szerokiej, gdzie niegdyś mieściła się Stara Mydlarnia. Witryna zachęca do wejścia wyłożona różnymi przedmiotami – kojarzącymi się nie tylko z Toruniem, ale także z Kujawami. Na sklepowych półkach wyłożonych jest wiele regionalnych pamiątek, nawet lalki w kujawskich strojach można na nich znaleźć. Czy jest jednak coś wyjątkowo toruńskiego? Naszą uwagę przyciągnęły grające szkatułki. Na każdej z nich znajduje się nazwa miasta oraz wygrawerowany budynek ze starego miasta, np. katedra. Najciekawsze jest w nich jednak to, że po otwarciu wydobywa się z nich melodia znanych przebojów, np. Hey Jude, The Beatles, Cicha Noc czy muzyka przewodnia ze Star Wars. Nasz wzrok, a także turystów zagranicznych, którzy przebywali akurat w sklepie, przyciągnęła także zastawa z naniesionymi widokiem na panoramę, dzwoneczki z ratuszem czy też figurki kamienic ze starego miasta. Nietypowo wyglądały także „toruńsko-włocławskie” ceramiczne magnesy z fajansami.

– W naszym sklepie z pamiątkami znaleźć można prace artystów z różnych zakątków Polski. Część z nich wykonywana jest „po toruńsku”, część nie – opowiada pracownica sklepu.

Nietypowej pamiątki z Torunia z pewnością trzeba się naszukać. W większości znajdziemy to, co już znane chyba ze wszystkich zakątków Polski – magnesy, pocztówki, kubki, kufle czy też popularne tak wśród najmłodszych turystów miecze, hełmy i wianki. Akcenty toruńskich pierników czy zabytków są wszędzie, lecz zwykle takie same.

