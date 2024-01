Jakie będą podwyżki pensji dla nauczycieli 2024! Znamy stawki i terminy! Ile dostaną nauczyciele? [Aktualizacja]

Średnie wynagrodzenie nauczycieli 2024

O tym, ile wynoszą współczynniki zarobków nauczyciela mówi ustawa z 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela. Przez te współczynniki mnoży się bazową kwotę, co pozwala na ustalenie średniego wynagrodzenia nauczycieli. Projekt ustawy zakłada, że w 2024 roku ma być to kwota 5 176,02 zł brutto. Dla porównania w roku 2023 była to kwota 3 981,55 zł.

Pixabay

Ile w praktyce będzie wynosiło średnie wynagrodzenie nauczycieli? W zależności od stopnia będą to różne kwoty. I tak dla: