Jakie benefity do pensji oferują pracodawcy? Przegląd toruńskich bonusów w zakładach pracy

Pensja to nie wszystko. Szukając pracy na umowę o pracę torunianie, równie chętnie przyglądają się benefitom, które oferują pracodawcy. Co można zyskać, podpisując umowę? Przejrzeliśmy toruńskie oferty zamieszczone nie tylko na najpopularniejszych portalach ogłoszeniowych, ale także w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Czym są benefity pracownicze?

Benefity pracownicze to nic innego jak świadczenia pozapłacowe. Oprócz przysługującej pracownikowi pensji otrzymuje on od pracodawcy różnego rodzaju bonusy np. w formie karty sportowej czy prywatnej opieki medycznej. Benefity mają duże znaczenie dla pracowników, nie tylko ze względu na przysługujące korzyści, ale także motywują i sprawiają, że pracownik często ma poczucie zadbania o niego. Należy jednak mieć na uwadze to, że nie w każdej firmie one obowiązują. Wszystko zależy od pracodawcy. I choć karta sportowa czy prywatna opieka uznane są już poniekąd za standard, zwłaszcza w dużych i prężnie rozwijających się firmach, coraz więcej mniejszych firm wprowadza takie rozwiązania.

Do najpopularniejszych bonusów pracowniczych oprócz prywatnej opieki medycznej oraz karty sportowej zaliczyć można także paczki świąteczne, programy kafeteryjne i cateringi, pakiety ubezpieczeniowe, dofinansowania kursów, karty paliwowe, szkolenia zawodowe, śniadania firmowe, bilety do miejsc kultury. Zaliczane są one do benefitów wysokobudżetowych. Pracodawca, aby zmotywować i docenić pracownika, może postawić także na benefity niskobudżetowe, takie jak np. elastyczny czas pracy, tryb zadaniowy, możliwość pracy zdalnej, playroom w firmie, przekąski, możliwość przyprowadzenia do pracy dziecka lub zwierzęcia w sytuacjach kryzysowych czy wolontariat pracowniczy.

Toruńskie bonusy w pracy – co można znaleźć wśród ofert?

A co oferują firmy oraz zakłady pracy w Toruniu? Przejrzeliśmy oferty pracy zamieszczone zarówno w najpopularniejszych portalach ogłoszeniowych, jak i w Powiatowym Urzędzie Pracy. Co można zyskać oprócz pensji? Ofert pracy w Toruniu jest sporo, nie wszystkie jednak zapewniają coś pozapłacowego. Wśród benefitów najczęściej jednak pojawia się możliwość skorzystania z karty sportowej oraz prywatnej opieki medycznej, co może więc oznaczać, że stało się to już poniekąd standardem. Przystąpienie do tego typu świadczeń jest dobrowolne także dla pracownika. Poniżej przedstawiamy kilka ofert pracy, w których wyróżniono benefity. Warto jednak zaznaczyć, że nie w każdym ogłoszeniu opisane jest to szczegółowo – pojawiają się bowiem wyłącznie hasła „benefity-bonusy”, o które warto dopytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Niektórzy pracodawcy, chcąc zachęcić pracowników do rekrutacji, już w tytule ogłoszenia zawierają informację o dodatkach czy wysokich premiach.

Ekspert ds. sprzedaży w firmie Tellbridge w benefitach oferuje: możliwość skorzystania z karty Multisport, rabaty pracownicze, prezenty okolicznościowe, możliwość pracy zdalnej.

Mechanik Samochodowy w firmie Toyota Bednarscy w benefitach oferuje: prywatną opiekę lekarską, kartę sportową, grupowe ubezpieczenie na życie, elastyczny czas pracy.

Młodszy księgowy w KPiR w benefitach oferuje: szkolenia podnoszące kompetencje, pakiet medyczny, kartę Multisport,

Kierowca kat. B w firmie Mida Polska w benefitach oferuje: atrakcyjne bonusy, w tym pączki w tłusty czwartek oraz pizzę w dzień pizzy,

Specjalista ds. rozwoju biznesu w firmie Lindeman Gropu w benefitach oferuje: kartę Multisport, regularne spotkania integracyjne, częściową pracę zdalną.

Doradca Klienta w firmie RTV/AGD/IT w benefitach oferuje: kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, zniżki pracownicze, bony i premie świąteczne,

Kurier w firmie DHL w benefitach oferuje: dopłatę do kart Multisport,

Sprzedawca produktów świeżych w firmie Polomarket w benefitach oferuje: pracowniczą kartę zniżkową, pakiet socjalny, w tym paczki świąteczne, wyprawki dla dzieci, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, dodatek motywacyjny.

Niestety – większość ofert pracy nie rozwija, czym konkretnie są benefity. W wielu toruńskich ogłoszeniach brakuje informacji także o tym, jak konkretnie wygląda praca. Niemniej wśród benefitów najczęściej pojawia się prywatna opieka medyczna oraz karta Multisport. Popularne są także pracownicze bony i zniżki, lecz powoli i to staje się już standardem na toruńskim rynku pracy.

