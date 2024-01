Toruńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zakupiło nowoczesne pojazdy

Poinformowano o tym na konferencji prasowej, zwołanej w czwartkowe przedpołudnie w siedzibie spółki przy ulicy Grudziądzkiej 159.

- Niby nic niezwykłego, nowe samochody i pojazdy - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wymaga nowego taboru. Odbiór odpadów odbywa się nie tylko z terenu miasta Torunia, ale też z ościennych gmin. Ten zakup jest jak na miarę MPO wyjątkowy, bo w jednym rzucie zakupionych zostało 13 pojazdów. Decyzję o tym, aby przeznaczyć na to środki finansowe podjąłem, jako zgromadzenie wspólników, w roku ubiegłym. Następnie późną wiosną ruszyła procedura przetargowa. We wrześniu 2023 roku zostały podpisane stosowne umowy, no i dostawcy skompletowali tabor, który mamy dziś w Toruniu.