Jakie imiona były popularne w 2022 roku oraz w pierwszej połowie 2023 roku w Toruniu? Wiemy, które imiona najbardziej podobały się rodzicom!

Imiona w polskiej tradycji

Imiona, jak mówi Rada Języka Polskiego, należą do polskiej tradycji narodowej. Pochodzące z różnych stron świata zostały przyswojone przez język polski, stając się jednocześnie wyznacznikiem narodowości. Wiele tradycyjnych polskich imion związanych jest z kulturą chrześcijańską, przez co należą do zbioru imion używanych w wielu krajach całej Europy i świata. RJP podczas wyboru imienia dla dziecka zaleca kierowanie się m.in. pogodzenie wolnego wyboru z tradycją.

Ogólnopolskie zestawienie imion za rok 2022

Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji statystyki nadanych imion w Polsce mówią, że w 2022 roku wśród nowo narodzonych dziewczynek królowała Zofia, wśród chłopców natomiast pierwsze miejsce zajął Antoni. Jakie imiona znalazły się wśród 10. najchętniej nadawanych?

Dziewczynki:

Zofia – 5714 Zuzanna – 5558 Hanna – 5261 Laura – 5095 Maja – 4979 Julia – 4936 Oliwia – 4440 Alicja – 4261 Pola – 4087 Lena – 3811

Chłopcy: