Jan Holoubek. Uznany reżyser zna w Toruniu każdą uliczkę i zakręt

"Doppelgänger. Sobowtór”: film kręcony także w Toruniu

Jan Holoubek: reżyser ma sporo związków z Toruniem

- Bardzo lubię Toruń, jest mi bardzo bliski, znam tu każdą uliczkę i zakręt. To bardzo wdzięczne miasto do fotografowania. Generalnie poza Warszawą wszystko jest łatwiej załatwić, łatwiej znaleźć statystów. W Warszawie wszyscy są jacyś znużeni - opowiadał Jan Holoubek po seansie w kinie Camerimage.

Reżyser opowiadał także o grającym główną rolę w filmie Jakubie Gierszale. W filmie mówi po niemiecku i francusku.

- Niemiecki zna on tak jak polski, francuskiego musiał się nauczyć, biedaczek - śmiał się Jan Holoubek. - Przynajmniej w zakresie tego, co mówi w filmie. Kuba nosi w sobie tajemnicę. Gdy wyszedł z sali castingowej nie miałem wątpliwości, że to on zagra główną rolę. Ma też w sobie dużo uroku, który sprawia, że widz za nim podąża.

Za najtrudniejszą scenę w filmie Jan Holoubek uznaje scenę, w której główny bohater zabija ojca, granego przez Andrzeja Seweryna. W uścisku łamie mu kręgosłup.