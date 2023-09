Jarosław Kaczyński w Toruniu: zwycięstwo Tuska oznacza Lampedusę w Polsce

- Trzeba iść na referendum i pokazać elitom politycznym wolę społeczeństwa - stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji wyborczej tego ugrupowania w Toruniu w sobotę 16 września.

Kujawsko-pomorską konwencję wyborczą PiS-u zorganizowano w Centrum Targowym "Park" w Toruniu. Przybyli na nią kandydaci tego ugrupowania na posłów i senatorów - z dwóch okręgów sejmowych (toruńsko-włocławski i bydgoski) oraz pięciu senackich (toruńsko-chełmiński, grudziądzko-brodnicki, włocławsko-lipnowski, bydgosko-tucholsko-świecki oraz inowrocławsko-nakielsko-sępoleński).

Prezes Kaczyński w Toruniu: "Na zwycięstwo trzeba trochę popracować"

Najważniejszy był oczywiście prezes PiS-u i wicepremier Jarosław Kaczyński. Na salę wchodził przy okrzykach "Jarosław, Jarosław" i "Zwyciężymy, zwyciężymy" w wykonaniu kandydatów i sympatyków. - Najpierw trzeba trochę popracować - odpowiedział prezes Kaczyński i po chwili zaczął przemówienie. - Niestety, przykra rzecz, muszę się zająć niejakim Tuskiem. Ten ostatnio nagle zmienił zdanie. Wcześniej mówił, że Polska będzie musiała płacić za nieprzyjmowanie przymusowej relokacji, czyli przymusowych migrantów. Kiedy indziej mówił, że zapora to - proszę wybaczyć te słowa, ale to cytat - wał czy przekręt, że nic z tego nie będzie, a kiedy już była, że to jest przeciwko biednym ludziom.

Dezawuował działania, których celem było to, by nielegalna emigracja do Polski docierała. Aż tu nagle stał się obrońcą muru, co więcej, przypisuje nam jakieś nadużycia.

W ten sposób prezes Kaczyński nawiązał do kontrowersji dotyczących systemu przydzielania wiz imigrantom.

- To jest kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Nasze służby jeszcze w zeszłym roku uchwyciły nitkę do tego, co mogło być przestępstwem i doszły do kłębka. W marcu były pierwsze aresztowania, potem kolejne. Państwo działa jak trzeba, reagujemy tak, jak reaguje państwo praworządne. Cały wymiar sprawy to jest sto kilkadziesiąt list migrantów. Nie ma afery, to nawet nie jest aferka, to głupi przestępczy pomysł, nie mający nic wspólnego z aparatem władzy. W tej sprawie mamy do czynienia z wykorzystywaniem przewagi w mediach, którą ciągle ma druga strona. Udało się im stworzyć coś w rodzaju sekty, wielkiej grupy ludzi, która nie zauważa rzeczywistości - oceniał prezes PiS.

Zdaniem prezesa Kaczyńskiego, przeciwnicy PiS-u "dążą do tego, by to, co dzieje się we Francji, Włoszech, Niemczech, Holandii zaczęło się dziać także w Polsce".

- Tamte państwa prowadziły politykę "otwartych drzwi", a teraz ją zmieniają. My mamy szansę uniknąć tego, co będzie z pewnością, gdy Tusk dojdzie do władzy: będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce - kontynuował prezes Kaczyński, nawiązując do włoskiej wyspy na Morzu Śródziemnym, do której docierają tysiące migrantów z Afryki.

Prezes PiS-u na konwencji w Toruniu: "Dziś są czasy demokracji i obywatelstwa"

Prezes PiS w kontekście PO mówił nie tylko o jej liderze, Donaldzie Tusku, ale i o prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim. - Tusk się zmęczył i coraz częściej widać Trzaskowskiego. Są różni, ale trochę podobni: mają wrodzoną niechęć do pracy. A to nie jest dobra podstawa do zabiegania o wysokie stanowiska państwowe. Trzaskowski ma zastąpić Tuska jako kandydat na premiera, Jeśli sądzicie, że to zmiana, to się mylicie. Można powiedzieć, że będzie to samo i jeszcze więcej. O Tusku można powiedzieć, że jego programem jest Tusk. Ten drugi jest lewakiem, głęboko w umyśle i może nawet w sercu. To, co wyprawia w Warszawie, na to wskazuje. Tu chodzi o awanturnictwo, o to, by zmienić świat i tożsamość człowieka. Na to w żadnym przypadku nie możemy pozwolić - mówił wicepremier Kaczyński.

W dalszej części wystąpienia nawiązał on, do jednej z niedawnych wypowiedzi lidera PO.

- On unieważnił wolę narodu. Unieważnił już referendum. Ogłosił, że prezydentem tak naprawdę jest Trzaskowski. Ustawia się w sytuacji takiego władcy, który pozwala co prawda przeprowadzić jakieś wybory, ale ostateczna decyzja należy do niego. Te czasy minęły. Dziś są czasy demokracji i obywatelstwa - stwierdził prezes PiS-u.

Wskazywał też, że konieczna jest konsolidacja Polaków ze względu na wojnę na Ukrainie.

- A co jest ze strony Tuska? Agresja, osiem gwiazdek, odmawianie sporej części społeczeństwa praw. On nieustannie społeczeństwo dzieli, robi to w sposób, który musi podobać się Moskwie, w tych państwach, które nie chcą, by Polska była silna. Głosowanie na Tuska to jest więc głosowanie przeciw Polsce - podkreślił prezes Kaczyński. W końcowej części wystąpienia wicepremier nawiązał do referendum, które tak jak wybory parlamentarne jest zaplanowane na niedzielę 15 października.

- Pytania w referendum dotyczą naszej przyszłości, dlatego jest potrzebne. Trzeba iść na nie, żeby pokazać polskiej klasie politycznej, że polskie społeczeństwo chce zabezpieczenia polskich interesów narodowych, polskiej racji stanu - dodał Jarosław Kaczyński.

