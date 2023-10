„Jedna dusza”. Film reżysera pochodzącego z Torunia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym EnergaCamerimage

"Jedna dusza" reżysera z Torunia

Łukasz Karwowski jest reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym. Urodzony w Toruniu początkowo studiował polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 1990 roku ukończył studia na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Studiował również w National Film and Television School w Londynie. W latach 90. przeniósł się do Francji, gdzie zadebiutował thrillerem „Listopad”. Po powrocie do Polski założył własną firmę producencką Zoom Media. Znany jest również z takich filmów jak „Południe-Północ”, „Doktor” czy „Mała wielka miłość”.

Siła wybaczenia w nowym filmie Łukasza Karwowskiego

– Możliwość zaprezentowania filmu na takich festiwalach uważam za wyróżnienie. Zarówno dla mnie, jak i Adama Bajewskiego, operatora, którego zaprosiłem do kręcenia. Zdjęcia były niezwykle trudne. Nagrywaliśmy w kopalni, kilometr pod ziemią – mówi Łukasz Karwowski. – To było wyzwanie.

Dawid Ogrodnik w roli głównej

Duże zapylenie, wysoka temperatura czy pokonywanie kilometrów kopalnianymi korytarzami nie było przeszkodą w nakręceniu zdjęć. Było to wielkie wyzwanie zarówno dla twórcy filmu, jak i dla aktorów. To przede wszystkim aktorzy musieli poradzić sobie w tak trudnych warunkach.

Wiele kontrastów

– Interpretację tytułu zostawiam widzom, lecz w moim odczuciu wskazuje na to, że wszystkie przeżyte przez bohaterów krzywdy są łącznikiem w ich miłości. Tworzy się z nich jedna dusza, która potrafi wybaczyć i trwać – mówi Łukasz Karwowski. Mam do tego filmu bardzo osobisty stosunek - w każdej z występujących w nim postaci jest jakaś cząstka mnie.

Reżyser przyznaje, że pisząc scenariusz, tworzył postaci tak, by były prawdziwe i przekonujące, by niosły na swoich barkach coś, co połączy ich z widzami. Pragnie, aby film nastrajał widzów optymistycznie, wskazując nadzieję na lepsze jutro i skłaniając do wybaczania krzywd, które mogą wydawać się niewybaczalne.

Łukasz Karwowski wyprodukował „Jedną duszę” we własnym studiu filmowym Zoom Media, które swoją siedzibę ma w Toruniu. Każdą recenzję przyjmuje z pokorą, a w planach na najbliższe miesiące ma inną produkcję. Dotykający wojny w Ukrainie film fabularny „Dwie siostry” ukaże się w przyszłym roku. Tymczasem już niedługo w polskich kinach premiera filmu „Jedna dusza”, na którą twórcy serdecznie zapraszają.