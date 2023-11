Jędrzej Konarski dołączył do grona toruńskich stulatków! Odwiedził go prezydent miasta

- Serdecznie gratuluję Panu doczekania tak pięknego wieku i cieszę się, że ma to miejsce właśnie tutaj, w naszym pięknym mieście Toruniu – gratulował panu Jędrzejowi Konarskiemu prezydent Torunia Michał Zaleski. - Oczywiście przy okazji tegorocznych urodzin powraca pan zapewne wspomnieniami do innych miejscowości, szczególnie dla siebie ważnych jak rodzinne Konojady, ale to przecież Toruń pełni w pana życiu rolę zupełnie wyjątkową, odkąd związał się pan z naszym miastem dokładnie 45 lat temu - w listopadzie 1978 roku Życzę dużo radości i miłości ze strony najbliższych, przyjaciół i opiekunów, którzy, jak widzę, tak serdecznie i dobrze się panem opiekują.