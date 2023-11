Uwaga na tramwaje! Jesienią w Toruniu mają poważne problemy z podjazdem i hamowaniem

"Czarna szyna" w Toruniu: tramwaje mają problemy z jazdą po mazi

Opadające liście przyklejają się do szyn i kół, i – po rozdrobnieniu – tworzą madę, czyli śliską maź. Pokryte nią szyny przybierają ciemnoszary lub czarny kolor. Stąd określenie „czarna szyna”. Na pokrytych madą torach znacząco obniża się przyczepność i wydłuża się droga hamowania.

Poważny problem z kursami na Traugutta, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Waryńskiego pojawiły się w poniedziałek 6 listopada przed godziną 16. Tramwaje linii nr 1, 5 i 6 nie mogły tu podjechać. MZK zapewniał, że robi wszystko, co w jego mocy, by ich kursy jak najszybciej wróciły do normy.

- Stosowanie w tramwajach nowoczesnych, elektronicznych układów antypoślizgowych i sypanie specjalnego piasku pod koła nie eliminuje problemu "czarnej szyny" w stu procentach. Nie sposób też na bieżąco usunąć wszystkie liście ze wszystkich torowisk. W takich warunkach droga hamowania tramwaju jest znacznie, nawet kilkukrotnie dłuższa niż na suchej nawierzchni – ostrzega Wojciech Olszewski z Oddziału Tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu, wieloletni instruktor jazdy w tutejszym Ośrodku Szkolenia Kierowców i Motorniczych. - Dlatego apelujemy do pozostałych użytkowników dróg – zarówno kierowców, rowerzystów, jak i pieszych – o zachowanie szczególnej ostrożności. Dla bezpieczeństwa swojego i innych nie należy wchodzić czy wjeżdżać na torowisko przed nadjeżdżającym tramwajem, gdyż na śliskich torach tak dużego, ciężkiego pojazdu nie da się zatrzymać w miejscu.