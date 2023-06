Jest praca w Toruniu i regionie. Zobacz kogo poszukują firmy i instytucje [OFERTY PRACY]

Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce, liczone według unijnej metodologii, wyniosło w kwietniu 2,7 proc. - wynika z najnowszych danych Eurostatu. To najniższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej, ale nie tylko my możemy się nim pochwalić. Taka sama stopa bezrobocia jest bowiem w Czechach.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce wyniosła 821,9 tys., podczas gdy w marcu było to 846,9 tys. osób.