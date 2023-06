Kim chcą być nasze dzieci i dlaczego influencerami? O takiej karierze marzy połowa nastolatek

O karierze influencerki w mediach społecznościowych marzy prawie co druga młodsza nastolatka. Dziadkowie załamują ręce, a rodzice próbują nakierować pociechę na "właściwe tory". A może nie trzeba rozdzierać szat?

Nadia ma niespełna 15 lat i właśnie pisała egzamin ósmoklasisty. Kończy podstawówkę w Toruniu i wybiera się do liceum. Spróbuje się dostać do jednego z lepszych, do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Czy o taki marzyła? Hmmm... Niekoniecznie. To kompromis między jej marzeniami a oczekiwaniami rodziców - matki nauczycielki i ojca przedsiębiorcy. -Bo ja nawet wolałabym szkołę zawodową czy technikum. I klasę o profilu kosmetycznym. Kocham sztukę makijażu. Jeśli już musiałabym kiedyś studiować (rodzice Nadii taki mają wobec córki plan-przyp.red.), to kosmetologię. To by mi pomogło prowadzić swoje konto makijażystki na Instagramie - opowiada z błyskiem w oku nastolatka.

Mama o tych makijażach wie. Tata jeszcze nie i podobno "lepiej go nie denerwować". To, co naprawdę dziś interesuje kończącą szkołę Nadię to kosmetyki, upiększanie twarzy własnej i innych, śledzenie w sieci trendów i oglądanie filmików instruktażowych. A także snucie planów na przyszłość - w niej Nadia widzi się jako instagramerka, śledzona przez tysiące followersów i zarabiająca na współpracy ze znanymi markami.

Co druga nastolatka o tym marzy. Matki tego entuzjazmu nie podzielają...

Czy Nadia jest jakimś wyjątkiem? Okazuje się, że nie. Już dwa lata temu wyniki badań IQS pokazały, że aż 48 procent polskich dzieci obecnie marzy o tym, by wiązać swoją przyszłość z takimi zawodami, jak youtuber, instagramer czy tiktoker.

Badania przeprowadzono na dziewczętach w wieku 10–15 lat i ich rodzicach. Blisko połowa z nich stwierdziła, że najatrakcyjniejsza praca to ta związana z prowadzeniem popularnego konta w mediach społecznościowych. Co ciekawe ich matki tylko w 12 proc. uznały to za przyszłościowe i chciałyby, by ich córka tym się zajęła.

Na drugim miejscu uplasował się zawód grafika komputerowego i projektanta stron www. (21 proc.). Trzecie miejsce na podium przypadło każdej pracy związanej ze studiami prawniczymi: adwokat, prokurator, radca prawny czy notariusz (18 proc.). W tych dwóch wypadkach akurat matki zdecydowanie bardziej akceptowały wybory dziewcząt (26 i 19 proc. wskazań dorosłych) Ze wspomnianych badan wynika, że aż 86 proc. matek chce, by ich dzieci poszły na studia wyższe. O dziwo jednak najchętniej wymieniane przez nie kierunki to wcale nie medycyna i prawo, tylko weterynaria, architektura i informatyka. Z kolei jedynie 59 proc. dziewczyn deklaruje chęć pójścia na studia, lecz ich kierunki mają im pomóc przy rozszerzeniu i zwiększeniu popularności konta w mediach społecznościowych. Stąd wskazania na takie kierunki jak na przykład kosmetologia lub filologia angielska.

Co pociąga dzieci w karierze influencera? I kto im imponuje?

Dla najmłodszego pokolenia cyfrowy świat i media społecznościowe to środowisko naturalne. Czują się w nim jak ryba w wodzie i w zasadzie innego świata niż ten, który mają w smartfonie, sobie nie wyobrażają. Jest on dla nich tak samo realny jak ten widziany z okna pokoju czy szkolnej klasy. Czy można się zatem dziwić temu, że tutaj znajdują bohaterów swojej wyobraźni i pomysły na życie?

Dla Nadii prowadzenie konta na Instagramie i żywot makijażowi influencerki wydaje się atrakcyjne z kilku powodów. -Robiłabym to, co uwielbiam. Mogłabym doradzać innym. Ciągle by się działo coś nowego i pewnie bym dużo podróżowała. No i do tego mogłabym zarabiać naprawdę duuuuże pieniądze - objaśnia mi nastolatka.

Kto imponuje młodszym i starszym nastolatkom? Oooo, tu lista jest naprawdę długa. Wiele zależy od tego, czym młody człowiek się interesuje i co go pociąga. W wieku nastu lat to częściej moda, makijaż i cala tak zwana strefa beauty (u dziewcząt najczęściej, choć nie tylko!), gry, motoryzacja i sport (u chłopców), muzyka i film (obie płcie). Starsza młodzież śledzi influencerów podróżników, dietetyków itd. Jakiemuś marginesowi natomiast imponują patostreamerzy, czyli delikwenci zarabiający na upublicznianiu na żywo pato-treści. Wśród najpopularniejszych w Polsce influencerów (ranking dotyczy 2022 roku) jest po pierwsze małżeństwo Lewandowskich. Wskaźnik popularności Roberta wyniósł 215,47 mln, a liczba fanów - 62,26 mln. Wskaźnik popularności Anny natomiast - 30,06 mln, a liczba fanów to 8,70 mln. Druga w rankingu Wersow, czyli Weronika Sowa, youtuberka, influencerka, przedsiębiorczyni, członkini "Ekipy" Friza i partnerka Karola Wiśniewskiego wygenerowała popularność na poziomie 38,28 mln, ma 7,69 mln fanów.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Friz - Karol Wiśniewski, twórca Ekipy, Prawo Marcina, czyli prawnik Marcin Kruszewski, Lila Janowska, instagramerka i tiktokerka, Julia Kostera, tiktokerka i youtuberka, Julia Żugaj, piosenkarka, youtuberka, Natsu, youtuberka i instagramerka oraz Doda, Dorota Rabczewska, piosenkarka.

Nastolatki, młodsze i starsze, mają jednak własnych instagramowych czy tik-tokowych bohaterów. I niekoniecznie są to polscy influencerzy. Młodsi chętniej też niż starsi śledzą konta swoich rówieśników i kariera w nastoletnim wieku często im imponuje.

A może nie warto rozdzierać szat?

Czy fascynacja dzieci i nastolatków influncerską profesja to powód do rozpaczy dla starszego pokolenia? Zależy od otwartości umysłu rodzica. -Gdy my byłyśmy nastolatkami, w latach 90., marzyłyśmy często o karierze aktorek czy modelek. Podziwiałyśmy je w teledyskach ("Ktoś pamięta jeszcze, co to znaczy?"), na okładkach "Twojego Stylu" czy kolorowych magazynów z zagranicy, w telewizji, kinie. Żadna z moich szkolnych koleżanek modelką ani aktorką nie została - śmieje się Dorota, mama dwóch córek, lekko po czterdziestce. -Gdyby któraś z moich córek wykorzystywała swoją wiedzę i umiejętności w internecie, nie robiłabym z tego dramatu.

Z pewnością wyzwaniem jest, tak przynajmniej wynika z cytowanych badań IQS, wsparcie nastolatka w poszukiwaniu drogi kształcenia. Jak wspomnieliśmy, zdecydowana większość matek oczekuje, że ich córki pójdą na studiach. Taki plan deklaruje jednak tylko 59 proc. dziewczynek. Te, które chcą zdobyć dyplom wyższej uczelni, często (30 proc.) nie wiedzą, jaki kierunek chcą studiować. "Nie wiem" odpowiada też pytanych o to 29 proc. matek.

Pytaniem pozostaje, czy presja na studiowanie ma sens. I czy pomysł młodego człowieka, by wiedzę, umiejętności i popularność "monetyzować", jak fachowo nazywają czerpanie zysków ze swej działalności influencerzy, naprawdę musi przerażać. WARTO WIEDZIEĆ. Aspiracje dziewczynek w Polsce Wspomniane w tekście badanie "Aspiracje dziewczynek w Polsce" zostało przeprowadzone w 2021 roku przez agencję badawczą IQS na zlecenie organizacji Inspiring Girls Polska.

Wzięło w nim udział 500 dziewcząt z roczników 2006-2011 oraz ich matek.