Jeździsz pociągiem? Odbierz prezent w kasie! Toruń, Bydgoszcz, Solec, Mogilno, Inowrocław

Do odbioru upominki przydatne w podróży: termosy, poduszki, zagłówki i inne gadżety

Od soboty (1 lipca) w kasach biletowych Polregio na stacjach Bydgoszcz Główna, Toruń Główny, Solec Kujawski i Mogilno oraz w sekretariacie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu będą czekały upominki, wśród których znajdziemy m.in. wygodne zagłówki, termosy turystyczne, śniadaniówki ze sztućcami, poduszki i butelki z korkiem na zimne napoje. Są to gadżety po prostu przydatne w podróży, a cała akcja jest częścią promocji podróży koleją.

-Te działania promocyjne współfinansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - dodaje Izabela Wodzińska z Urzędu Marszałkowskiego.

Już prawie 200 mln złotych rocznie na kolej w naszym regionie - także na nowe pociągi

Warto tu podkreślić, że roczne nakłady, jakie ponosi samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na utrzymanie regionalnych pasażerskich połączeń kolejowych, wynoszą blisko 200 mln złotych. Przypomnijmy też, że za obsługę regionalnych kolejowych połączeń pasażerskich w Kujawsko-Pomorskiem do 2030 roku odpowiedzialni są operatorzy Arriva RP i Polregio.

Sukcesywnie trwają też inwestycje w sam tabor. Obecnie tabor samorządu to 18 pociągów spalinowych i 15 o napędzie elektrycznym. Pod koniec ubiegłego roku na tory w regionie wyjechało pięć nowych Elfów. To to nowoczesne czteroczłonowe elektryczne kolejowe zespoły trakcyjne, rozwijające prędkość 160 kilometrów na godzinę. Kosztowały 180 milionów złotych, a ich zakup został sfinansowany z naszego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.