Jest nowy prezes Toruńskiej Infrastruktury Sportowej. Rada nadzorcza wybrała Adama Banaszaka

Arena Toruń - nowy prezes

Sztandarowym obiektem zarządzanym przez Toruńską Infrastrukturę Sportową jest Arena Toruń - ponad dekadę temu właśnie ta spółka realizowała inwestycję przy ulicy Bema. Hala służy części toruńskich drużyn, przede wszystkim koszykarzom Twardych Pierników, jednak zimą lokalne zespoły mają do niej utrudniony dostęp, gdyż przechodzi ona wówczas w ręce lekkoatletów, niemal co tydzień uczestniczących w mniej lub bardziej prestiżowych mityngach. Częścią obiektu jest także trzygwiazdkowy hotel Meeting, ponadto Toruńska Infrastruktura Sportowa administruje płatnymi parkingami bezpośrednio przylegającymi do Areny Toruń oraz znajdującymi się w podziemiach obiektu.

Kim jest Adam Banaszak?

Toruńska Infrastruktura Sportowa będzie miała nowego szefa - prezesem spółki został właśnie Adam Banaszak. W Toruniu jest on postacią dobrze znaną, zarówno jako polityk, jak i postać ze świata biznesu oraz rozmaitych spółek, prywatnych i państwowych. W 2002 roku o Banaszaku zrobiło się głośniej, gdy kandydował w wyborach na prezydenta Torunia, wówczas po raz pierwszy powszechnych i bezpośrednich. W elekcji sprzed ponad dwóch dekad był jednym z pięciu kandydatów, ale nie wszedł do drugiej tury - zagłosowało na niego 7657 osób, co było czwartym wynikiem. Przez dwie kadencję piastował za to stanowisko toruńskiego radnego, a obecnie już czwartą kadencję zasiada w sejmiku województwa, będąc również wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz członkiem Komisji Sportu i Turystyki. Banaszak zasiada w sejmiku klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości (w ostatnich wyborach samorządowych startował z listy tej partii), choć w ostatnich latach związał się z Porozumieniem Jarosława Gowina.