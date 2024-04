Jubileuszowy Top Cross. W lasku przy ulicy Bema pobiegli już 300 razy!

W środę 3 kwietnia obchodzono okazały jubileusz. Sympatycy biegania spotkali się już po raz 300., by pokonać trasę 6666 metrów.

- Biegam od 1988 roku - mówi Tadeusz Spychalski, pomysłodawca i organizator biegu. - Od razu "dopadła mnie" Jadzia Wichrowska z TKKF-u i namówiła do tego, bym zaczął działać. Przez jakiś czas byłem nawet prezesem Ogniska Miłośników Biegania TKKF "Rekreacja", organizowałem biegi pod nazwą "Grand Prix Torunia". Kiedyś przechodziłem laskiem przy ulicy Bema i zobaczyłem, jak trenerzy Polakowski i Gęsicki przyprowadzili tam swoją młodzież. Innym razem trafiłem na zawody szkolne. I wtedy wpadłem na pomysł zorganizowania Top Crossu. Lasek to świetne miejsce do biegania i organizowania - nie trzeba się specjalnie trudzić z zabezpieczeniem trasy, uzyskiwaniem pozwoleń. Po prostu obszedłem sobie kółko, zmierzyłem dystans i... tak to się zaczęło.