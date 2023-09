Już niebawem w Toruniu pierwszy Festiwal Zapomnianych Kultur "Fajans_storie"

Festiwal Zapomnianych Kultur

To pierwsza edycja Festiwalu Zapomnianych Kultur. O tym pomyśle mówili rok temu po objęciu funkcji dyrektorskich w WOAK-u dyrektor Łukasz Wudarski i zastępczyni dyrektora ds. merytorycznych Katarzyna Pągowska. Teraz go realizują. Pierwszy Festiwal odbędzie się w dniach 15-16 września w Toruniu w siedzibie WOAK-u przy ul. Kościuszki, a 26 listopada zawita do Włocławka, do Centrum Kultury Browar B.

- Co roku chcemy przypominać inny ważny element niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, fokusować uwagę na tym, co dziś zapomniane, albo nigdy nie miało szansy wejść do szerszego obiegu kulturowego - mówią organizatorzy. - W tym roku obchodzimy 150-lecie włocławskiego fajansu, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się właśnie fajansowi, ale z bardzo nietypowej perspektywy – z perspektywy zwykłych osób. Z jednej strony przywołujemy malarki – kobiety tworzące ręcznie charakterystyczne dekoracje tej ceramiki. Z drugiej przypominamy użytkowniczki i użytkowników naczyń i ozdób, które przez ponad sto lat powstawały właśnie w naszym regionie.