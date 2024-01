Dwór Artusa przedstawia nową koncepcję programową. Co przygotowano na ten rok?

Dwór Artusa zapowiada nie tylko nowości

Fundacja Biuro Kultury, znana przede wszystkim z organizacji odbywającego się w Toruniu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Toffifest”, od 1 stycznia br. oficjalnie zarządza jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Toruniu – Dworem Artusa. Z miastem fundacja umowę podpisała na 42 miesiące, czyli do 31 grudnia 2026 roku. We wtorek, 16 stycznia zorganizowano specjalną konferencję, na której przedstawiono plany na nadchodzące miesiące. Dorota Płoska-Grzybowska, obecna dyrektor Centrum Kultury, wraz z Katarzyną Jaworską, kuratorem programowym, zapowiedziały styczniowe spotkanie już w lipcu ubiegłego roku, kiedy Fundacja Biuro Kultury została wyłoniona jako nowy zarządca. Czy torunianie i turyści otrzymają to, co już znają i czego oczekują?

Dorota Płoska-Grzybowska wraz z Katarzyną Jaworską oraz nową kierowniczką działu artystycznego, Justyną Bieluch-Czyżak, poinformowały, że Dwór Artusa na bieżący rok zyskał szeroki i zróżnicowany program, który zapewni mieszkańcom i turystom to, co stało się już w Centrum Kultury tradycją. Nie zamykają się jednak na nowości kulturalne, dopasowując wiele wydarzeń do oczekiwań miłośników wszelkiego rodzaju sztuki, ale także jej wykonawców, artystów. Tegoroczne hasło przewodnie to: Dwór Artusa – miejsce spotkań.