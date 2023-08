Kalendarz na nowy rok szkolny. Kiedy zaplanować długie weekendy, jak przypadają ferie w regionie?

Resort edukacji opublikował już kalendarz na nadchodzący rok szkolny. Ten rozpocznie się dopiero 4 września, ale pierwsza dłuższa przerwa w zajęciach czeka uczniów dopiero z okazji Bożego Narodzenia.

Kalendarz na nowy rok szkolny 2023/2024

Choć do końca wakacji pozostało jeszcze sporo czasu, to już dziś warto zerknąć w kalendarz zapowiadający rok szkolny 2023/2024. Ten oficjalnie rozpocznie się w poniedziałek, 4 września. I cały ten miesiąc - z wyjątkiem weekendów - uczniowie grzecznie spędzą w ławkach. Tak samo rysuje się październik. Co prawda 14 października obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej zwany też Dniem Nauczyciela, który jest wolny od zajęć dydaktycznych, ale przypada on w... sobotę.

Ferie w ostatnim terminie

1 listopada, czyli Wszystkich Świętych to w tym roku środa. Wówczas zdecydowana większość z nas nie będzie ani pracować, ani się uczyć. W listopadzie mamy jeszcze jedno święto - to przypadające 11 listopada święto Niepodległości. Ono niestety też będzie w sobotę. Tym samym szans na przedłużony weekend nie ma.

Zimowa przerwa świąteczna - według ministerialnego kalendarza - rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do ostatniego dnia roku. W praktyce ostatni raz na zajęciach uczniowie pojawią się w piątek, 22 grudnia, a do szkół wrócą we wtorek, 2 stycznia. Będą mieć więc 10 dni wolnego.

Przerwa zimowa w pozostałych województwach

Już 15 stycznia 2024 roku rozpoczną się ferie dla następujących województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Pomiędzy 22 stycznia a 4 lutego swoje ferie będą mieć uczniowie z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. 29 stycznia zimową przerwę w zajęciach rozpoczną uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego i pomorskiego. Nasz region, czyli Kujawy i Pomorze rozpocznie ferie w ostatnim terminie - pomiędzy 12 a 25 lutego. Wraz z nami odpoczywać będą uczniowie z lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Majówka i egzaminy

Wiosenną przerwę świąteczną z okazji Wielkanocy ministerstwo edukacji zaplanowało pomiędzy 28 marca a 2 kwietnia. Wolnych będzie więc w sumie 5 dni. 26 kwietnia 2024 roku ze swoimi szkołami pożegnają się maturzyści. Egzaminy zdawać będą w maju, podobnie jak młodzież kończąca ósme klasy. Terminy testów ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna. Tu warto dodać, że zarówno podczas matur, jak i egzaminów w klasach ósmych, wszyscy uczniowie, którzy ich nie zdają, będą mieli wolne.

Nim to się jednak stanie wszystkich uczniów czeka majówka. W przyszłym roku 1 maja przypada w środę, a 3 maja w piątek. Oznacza to 5 wolnych od zajęć dni. Wyjątkowo w maju świętować będziemy też Boże Ciało - przypada ono jak zwykle w czwartek. Będzie to 30 maja. Zgodnie z kalendarzem rok szkolny 2023/2024 zakończy się 21 czerwca. Poznaj ciekawe grupy lokalne na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

