Kamila Adamiec z Torunia czwarta w Mistrzostwach Polski Baristów! Brawo!

Kamila z Torunia znów na szczycie! Tak walczyła w Warszawie w miniony weekend

-Każdy z zawodników podczas 15-minutowego występu musi przygotować 4 espresso, 4 drinki mleczne na bazie espresso oraz 4 drinki dowolne, używając do tego kawy segmentu "specialty". Występ oceniają certyfikowani sędziowie, w skład których wchodzi 4 sędziów sensorycznych, 2 sędziów technicznych i 1 sędzia główny, który najczęściej jest reprezentantem World Coffee Events. Oceniany jest smak przygotowanych napojów, kreatywność, czystość pracy, technika parzenia oraz prezencja na scenie - objaśniają organizatorzy dorocznego konkursu.

Mistrz Polski Barista - tak dokładnie nazywają się te najbardziej prestiżowe zawody w kraju, które co roku wyłaniają najlepszych z najlepszych. Organizatorem mistrzostw jest Specialty Coffee Association of Europe oraz World Coffee Events. Formuła tych zawodów skupia się na promowaniu doskonałej kawy, profesjonalizmu oraz kunsztu pracy baristy.

Najlepszy Barista/Baristka otrzymuje tytuł Mistrza Polski Barista, który upoważnia do reprezentowania kraju na oficjalnych Mistrzostwach Świata Barista.

Kamila Adamiec-Karandyszewska, założycielka kawiarni "Projekt Nano" w Toruniu, kolejny już raz w życiu - mimo młodego wieku - dostała się do finałowej piątki w tych mistrzostwach. W miniony weekend (10-11 lutego) rywalizowała z najlepszymi baristami w kraju. Ostatecznie zajęła w konkursie Mistrz Polski Barista 4. miejsce.

Mistrzowskiej kawy każdy może spróbować w "Projekcie Nano" w Toruniu

Dziś "Projekt Nano" to już naprawdę obszerny i niezwykle popularny lokal na toruńskiej starówce. Kamila Adamiec-Karandyszewska biznes rozwinęła, otwierając przy tej samej ulicy "Projekt Rano" - śniadaniownię.

Dziś "Nano" to już silna marka. Świetna kawa, pyszne wypieki i niepowtarzalna atmosfera - to złożyło się na sukces "Projektu Nano". Stoi za nim nie tylko jego zalozycielka, ze swoją kreatywnością i pracowitością, ale i inni zdolni bariści. Kawę serwują tu dziś także: Ola Drzewiecka (ona walczyła w stolicy w konkursie Mistrz Polski Brewers Cup - kawy przelewowe) i Andrzej Ovodok, młody spec od kawy rodem z Białorusini, z laurami w innych branżowych zawodach.

W Toruniu nikogo nie trzeba przekonywać do odwiedzin w tych lokalach. W sezonie przyciągają też licznych gości z innych polskich miast i zagranicy. Co ważne, można tutaj nie tylko kawę wypić, ale i o niej z fachowcami porozmawiać, a także kupić ziarna najlepszego gatunku do domu.

