Jest praca w Toruniu! ZGM, wojsko i firmy szukają pracowników. Kogo konkretnie i ile płacą? Zobacz szczegóły! (luty 2024)

W styczniu intensywnie poszukiwała pracowników na stanowiska techniczna baza wojskowa na toruńskim lewobrzeżu, przy ul. Okólnej. W lutym natomiast rekrutacje prowadzi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, mieszczące się przy ul. Sobieskiego 36.

CSAiU poszukuje po pierwsze mechanika, który będzie zajmował się m.in. remontami rządzeń warsztatowych. Powinien mieć przynajmniej zawodowe wykształcenie i być osobą niekaraną. Praca jest na jedna zmianę, w godz. od 7.30 do 15.30. Umowa na czas określony czeka od 1 marca. Potem możliwa jest na czas nieokreślony. Płaca? Pensja zasadnicza "od 4.242 zł brutto" plus dodatek stażowy - podano w ogłoszeniu, zgłoszonym do PUP.

Centrum ma też pracę dla stolarza. Warunki pracy płacy są tutaj identyczne, jak powyżej. Tyle, że tutaj kandydat - rzecz jasna - powinien mieć zawodowe przygotowanie stolarskie (przynajmniej kurs czeladniczy).