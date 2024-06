Kąpielisko na jeziorem w Józefowie: początek sezonu coraz bliżej

Sezon kąpielowy w Józefowie rozpocznie się 22 czerwca i potrwa do 1 września. Nad bezpieczeństwem kąpieli codziennie, w godzinach od 10 do 18, czuwać będą ratownicy. W jeziorze będzie wydzielony brodzik dla najmłodszych i miejsca do kąpieli. W wypożyczalni sprzętu wodnego będą rowery wodne, kajaki i deski SUP. Dla najmłodszych na terenie kąpieliska ustawiono plac zabaw. Jest też boisko do piłki plażowej. Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” otworzy bar. Od ubiegłego roku można także korzystać z kontenera sanitarnego. Przewidziane są dwa parkingi – duży przy wjeździe do lasu oraz mały tuż przy plaży.