Starosta toruński deklaruje pełną współpracę z wójtami i burmistrzem

Gdzie należy współdziałać?

Starosta przedstawił swoją wizję współpracy pomiędzy powiatem a gminami, którą zamierza oprzeć na partnerstwie, opartym o systematyczną wymianę informacji, opinii oraz uzgadnianie potrzeb. Wyróżnił kilka zasadniczych płaszczyzn współdziałania, do których zaliczył m.in. realizację projektów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, wspólne dążenie do rozwiązywania problemów komunikacyjnych i transportowych na obszarze powiatu (m. in. budowa obwodnic Łysomic, Chełmży, rozwiązanie problemu zatorów na drodze krajowej nr 10 i drodze krajowej nr 15 w gminie Lubicz, rozwój połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 27 Toruń Wschodni – Lipno), a także rozwijanie płaszczyzny do działań z nowymi władzami Torunia oraz marszałkiem województwa.