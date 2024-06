Wyróżnienie i prezent dla strażaków, mistrzynie w dziewczęcej piłce nożnej i podium dla Teatrzaków Krzysztof Lietz

W Steklinie nie zapomniano o prężnie działających w OSP w Steklinie Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Dla wyróżniających się najmłodszych druhów też były odznaczenia Nadesłana Zobacz galerię (6 zdjęć)

Strażacy ochotnicy ze Steklina mają powody do dumy. Ich jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W Kawęczynie też się cieszą, bo tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Odbyły się też kolejne zawody o mistrzostwo powiatu toruńskiego. Tym razem do rywalizacji stanęły dziewczęta. Kolejne laury zdobyli młodzi artyści z Osieckiego Klubu Kultury.