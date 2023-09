Uśmiechy, śpiewy i tańce - tak kibicowaliście Apatorowi Toruń w meczu o brąz z Włókniarzem Częstochowa

For Nature Solutions Apator Toruń w ostatnim meczu sezonu na swoim stadionie pokonał Włókniarza Częstochowa 50:40. Świetne wyścigi, rozczarowania i miłe niespodzianki, a na koniec wysokie zwycięstwo. Kilka tysięcy najwierniejszych kibiców wspierało "Anioły" w meczu o brązowy medal na Motoarenie. Radości po ostatnim wyścigu nie było końca - tak kibicowaliście toruńskim żużlowcom. Mamy dla Was dużo zdjęć żużlowych trybun!

Kibice na Motoarenie. Piękny doping torunian, a zespół zrewanżował się na torze

To był ostatni mecz sezonu na Motoarenie. Około dziesięciu tysięcy torunian pojawiło się na trybunach, aby wspierać "Anioły" w walce o brązowy medal w sezonie 2023. Dla toruńskiej drużyny była to szansa na powrót na podium po siedmiu latach przerwy. Po raz ostatni Apator stał na podium w 2016 roku, gdy przegrał finał ze Stalą Gorzów. Los sprawił, że rywalem był Włókniarz Częstochowa. Dokładnie tak samo było w poprzednim sezonie i wtedy rywale okazali się lepsi.

Apator - Włókniarz. Tak właśnie kibicowaliście "Aniołom" w ostatnim domowym meczu w sezonie 2023

Teraz na półmetku rywalizacji to Apator jest znacznie bliżej sukcesu. W niedzielę na Motoarenie gospodarze wypracowali sobie 10 punktów przewagi i całkiem niezłe widoki na rewanż. I to wszystko mimo fatalnego występu Patryka Dudka, który wywalczył tylko 3 punkty. Znakomity był jednak Emil Sajfutdinow, pozbierał po wpadce we Wrocławiu Robert Lambert, a mnóstwo cennych punktów dołożyli Paweł Przedpełski i Wiktor Lampart.