Kiedy otwarcie nowego SOR-u w szpitalu miejskim i co dalej z innymi inwestycjami?

Otarcie SOR-u 1 czerwca?

- Mamy nadzieję, że wyniki re-kontroli przedstawicieli NFZ będą podstawą do rozpoczęcia działalności od 1 czerwca 2022 - mówi Krystyna Zaleska z Działu Zarządzania i Obsługi Pacjenta SSM.

Przypomnijmy, że SOR w miejskiej lecznicy powstaje na bazie dawnej Izby Przyjęć. Umowę z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie podpisała 19 grudnia 2019 roku ówczesna dyrektor szpitala Krystyna Zaleska. Koszt całkowity projektu wynosi ponad 10 mln zł, z czego 85 proc. kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dzięki inwestycji realizowanej przy współudziale środków unijnych oraz dotacji Gminy Miasta Toruń przede wszystkim poprawi się standard opieki nad pacjentami z zagrożeniem życia i zdrowia. Powiększyła się znacznie przestrzeń dla pacjentów, przez co poprawie ulegną warunki diagnostyki i leczenia. Co więcej, powstanie w naszym szpitalu SOR-u zwiększa możliwość wstępnej diagnostyki, a nawet krótkiej hospitalizacji, co nie było możliwe do zapewnienia w ramach Izby Przyjęć.