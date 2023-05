Toruńscy strażacy świętowali. Były awanse, medale, nagrody, samochód i kamera

W środę w Toruniu obchodzono Dzień Strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Obejrzyj wideo: Nowe rondo w Toruniu

Formalnie Dzień Strażaka przypada 4 maja, w dniu patrona - świętego Floriana. W Toruniu obchody odbyły się jednak nieco później. Oprócz przedstawicieli PSP i OSP na uroczystości pojawili się m.in. poseł Jan Krzysztof Ardanowski, prezydent Torunia Michał Zaleski, przewodniczący rady miasta Marcin Czyżniewski, przewodniczący rady powiatu toruńskiego Paweł Polikowski i kapelan kujawsko-pomorskich strażaków Mariusz Stasiak.

Prezenty od miasta i powiatu

Święto było okazją do wręczenia awansów, medali i nagród finansowych. Przy okazji prezydent Michał Zaleski przekazał strażakom ufundowany przez gminę Toruń samochód kwatermistrzowski, który zastąpi stary, wysłużony dwudziestokilkuletni pojazd. Nowy Ford Transit kosztował 245 tys. zł. Umożliwia on dowiezienie sprzętu i pięciu osób na miejsce prowadzenia działań. Z kolei od powiatu toruńskiego strażacy otrzymali wartą 30 tys. zł kamerę termowizyjną, pozwalającą strażakom na rozpoznanie miejsca lub źródła pożaru, zarówno w pomieszczeniach wypełnionych gęstym dymem, jak i na zewnątrz.

- Dzień naszego święta to okazja do podziękowania za poświęcenie i pasję, która często bywa pokoleniowa - powiedział starszy brygadier Sławomir Reszkowski komendant miejski PSP w Toruniu. - To ważny dzień nie tylko dla strażaków. Sądząc po obecnych gościach widać, że nasza praca i służba są zauważalne i doceniane. Miniony rok obfitował w wyzwania. Mieliśmy, jako PSP w Toruniu i OSP na terenie powiatu toruńskiego prawie 5300 wezwań. To największa liczba od dwóch dekad. Cieszę się, że dzięki naszym strażakom mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.

Ubiegły rok przyniósł toruńskim strażakom wzrost interwencji o blisko 30 procent, w tym alarmów fałszywych o blisko połowę. Samych pożarów odnotowano w Toruniu 608. Na szczęście w całym roku nie było w mieście ani jednej ofiary śmiertelnej w wyniku pożarów, choć mieliśmy 11 osób rannych w 9 zdarzeniach.

To nie tylko rytuał

- Te majowe spotkania to nie jest tylko rytuał, który wypada o tej porze roku odbyć - dodał poseł Jan Krzysztof Ardanowski. - Jestem przekonany, że jest to przekazanie tego, co Polacy noszą w sercach, czyli wielkiego szacunku dla Straży Pożarnej, zarówno tej zawodowej, znakomitej, jednej z najlepszych służb ratowniczych w Europie, jak i dla tej ochotniczej. Prezydent Andrzej Duda powiedział na uroczystości w Warszawie, że Straż Pożarna jest wśród trzech najważniejszych formacji, obok wojska i policji, zapewniających bezpieczeństwo państwu i obywatelom. I jest to stara prawda. Cieszę się, że jako poseł Prawa i Sprawiedliwości mogę uczestniczyć w tworzeniu prawa korzystnego dla rozwoju Straży Pożarnej i wspierać w tym zakresie politykę rządu.

Zawsze w porę

Prezydent Torunia Michał Zaleski nie tylko przekazał samochód, ale również skierował ciepłe słowa do strażaków.

- Jesteśmy z was dumni - zapewnił. - Jesteście zawsze gotowi pomagać i służyć społeczeństwu. Podziwiamy was nie tylko za udział w akcjach, ale i za codzienną działalność. Widujemy was przecież także przy wypełnianiu zadań, które mają inny charakter. Wzrost liczby interwencji o 30 procent w 2022 roku to bardzo dużo. Zawsze jednak byliście w porę przy pożarach, udzielaliście pomocy przy wypadkach i innych zagrożeniach.

Oto lista osób, które dostały awanse i wyróżnienia:

Stopień młodszego brygadiera otrzymał st. kpt. Grzegorz Miklaszewski, starszego kapitana - kpt. Patryk Piórkowski, kapitana:

mł. kpt. Dominik Brzostek, mł. kpt. Maciej Roguszczak, mł. kpt. Joanna Zając, aspiranta sztabowego: st. asp. Seweryn Dąbrosz,

st. asp. Krzysztof Ligaj, st. asp. Bartłomiej Marach, starszego aspiranta: asp. Patryk Ciężkowski, asp. Robert Czajkowski,

asp. Jarosław Grabowski, asp. Paweł Zagajewski, aspiranta: mł. asp. Mirosław Buliński, mł. asp. Michał Kwaśniewski,

mł. asp. Wojciech Michalski, ogniomistrza - mł. ogn. Paweł Tejza, sekcyjnego: st. str. Bartosz Gęsicki, st. str. Jakub Grabowski, st. str. Łukasz Izydorski, st. str. Kamil Malec, a starszego strażaka: str. Jakub Jurkiewicz i str. Dawid Sulkowski

Dodajmy, że 4 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na której pierwszy stopień oficerski otrzymali starszy aspirant Adam Kowalik i st. asp. Michał Chrzanowski. Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zaś zostali: st. ogn. Sebastian Brzóska, st. ogn. Przemysław Jankowski,

st. ogn. Piotr Neumann, st. asp. Karolina Rutkowska (wszyscy złotym), mł. kpt. Łukasz Adlis, mł. bryg. Grzegorz Chorzępa,

st. asp.Jarosław Grabowski, mł. ogn. Maciej Krzeszewski, st. kpt. Bartosz Kubiak (srebrnym) oraz mł. ogn. Michał Serkowski,

ogn. Tomasz Sobański, mł. ogn. Sławomir Stankiewicz, st. ogn. Agnieszka Strom i st. asp. Krzysztof Szychulski.

Zdjęcia z wydarzenia galerii!