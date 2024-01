Kto ubiega się o stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika?

Osiągnięcia i dorobki naukowe obu kandydatów. Prof. Andrzej Tretyn:

Jak informuje dr Ewa Walusiak-Bednarek z Zespołu Prasowego UMK, prof. dr hab. Andrzej Tretyn urodził się 12 kwietnia 1955 r. w Mielęcinie. W 1974 r., po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, podjął studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ich ukończeniu został przyjęty na studia doktoranckie w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego. 1 grudnia 1981 r. został zatrudniony w Zakładzie Biologii Komórki UMK. Po obronie pracy doktorskiej w styczniu 1983 r. odbył 12-miesięczną służbę wojskową. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie w 1996 r. – tytuł profesora i w 1999 r. – stanowisko profesora zwyczajnego. W 1988 r. przez sześć miesięcy prof. Andrzej Tretyn był stypendystą Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen (Wageningen Agricultural University w Holandii), a następnie przez trzy miesiące – Dutch Research Council (NWO). Od lutego 1990 r. do listopada 1991 r. jako stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta prowadził badania naukowe w Justus-Liebig University w Giessen w Niemczech. W ramach tego samego stypendium w roku 2000 przez trzy miesiące pracował naukowo w Max Planck Institute for Plant Breeding Research w Kolonii. Prof. Andrzej Tretyn był również stypendystą Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) w Plant Science Center, The Institute for Physical and Chemical Science (RIKEN) w Jokohamie w Japonii. Wcześniej – od kwietnia 1993 r. do sierpnia 1994 r. – w ramach Frontier Research Program pracował naukowo w RIKEN w Tokio. W roku 2004 przez trzy miesiące przebywał w Gyeongsang National University w Jinju w Korei Południowej. Dwukrotnie był laureatem francusko-polskiego programu Polonium, realizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Tuluzie we Francji.