Prof. Andrzej Tretyn nowym rektorem UMK z wyraźną przewagą głosów. Mamy zdjęcia po wyborach!

O funkcję rektora rywalizowało dwóch kandydatów - prof. dr hab. Andrzej Tretyn z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (rektor w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020) oraz dotychczasowy prorektor prof. dr hab. Wojciech Wysota z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W tajnym głosowaniu udział wzięło 250 elektorów , reprezentujących studentów, doktorantów oraz pracowników wszystkich kategorii. Kandydat musiał zdobyć bezwzględną większość ważnych głosów w obecności co najmniej 3/5 wszystkich uprawnionych do głosowania elektorów.

Wyraźne zwycięstwo

Już od kilku tygodni na uczelni panowało przekonanie, że dla reprezentującego poprzednia ekipę prof. Wojciecha Wysoty wybory będą trudna przeprawą. Potwierdziły to rekomendacje Senatu, w których większe poparcie uzyskał prof. Tretyn. Przewagę tę były rektor powiększył jeszcze w trakcie wyborów uzyskując 142 głosy, podczas gdy jego konkurenta wsparło 104 elektorów.

Łatwo jednak nie było - obaj kandydaci musieli ponad 2 godziny odpowidać na pytania dotyczące trudnych spraw, z jakimi zmaga się uczelnia. Choć nie zabrakło drobnych uszczypliwości, odpytywanie kandydatów przebiegało raczej w pokojowej atmosferze.

W pewnym momencie doszło do zabawnego nieporozumienia. Gdy kandydaci zostali poproszeni o wskazanie największych zalet u konkurenta, prof. Wysota wymienił: "konsekwencję, dążenie do celu, umiejętność zarządzania oraz to, że prof. Tretyn jest miłośnikiem muzyki bluesowej".

- Ja nie czuję bluesa! - zaprotestował były rektor. - Słucham muzyki rockowej.

Pytany o zalety prof. Wysoty, przypomniał, że poznał go jeszcze jako studenta i proponował nawet kiedyś objęcie funkcji prorektora: "Jest ambitny, pracowity i dobrze ubrany" - podsumował Andrzej Tretyn.

Kwiaty, które otrzymał nowy rektor po wyborze, przekazał prof. Wysocie, z okazji obchodzonych przez niego tego dnia urodzin.

Obaj kandydaci maja za sobą forsowna kampanię, w ramach której odbywali spotkania we wszystkich jednostkach UMK.

W przypadku prof. Tretyna, za sprawą wtorkowych wyborów, jeszcze cztery lata poczekać będa musiały gruntowniejsze prace w ogródku, które ten - jak zapowiadał - zamierzał zrealizować, jeśli nie zostanie wybrany.