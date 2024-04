KO po zwycięstwie w wyborach do Rady Miasta: "Bierzemy odpowiedzialność za Toruń"

Zwycięzcy wyborów do Rady Miasta Torunia kadencji 2024-2029, czyli 15 radnych Koalicji Obywatelskiej, przedstawili się podczas prezentacji w Parku Miejskim.

Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska dzięki zdecydowanemu zwycięstwu w wyborach wprowadziła 15 radnych do 25-osobowej Rady Miasta. Obsadzili oni więc 60 procent jej składu. Kandydatów KO poparło 39,33 procent głosujących - 27 103 osoby. Dwa dni po głosowaniu, we wtorek 9 kwietnia radni KO zostali zaprezentowani w Parku Miejskim przy ulicy Bydgoskiej.

Wybory do Rady Miasta Torunia: KO zaskoczona aż takim sukcesem

Pierwsze skrzypce podczas prezentacji grał Paweł Gulewski. Został radnym z Bydgoskiego i Bielan, ale przede wszystkim z dużą przewagą wygrał pierwszą turę wyborów na prezydenta Torunia i w drugiej, zaplanowanej na 21 kwietnia, zmierzy się z Michałem Zaleskim.

- Nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu - tak Paweł Gulewski ocenił wynik wyborów do Rady Miasta. - Ten wynik oznacza olbrzymią odpowiedzialnością za Toruń. To zaufanie mieszkańców jest gigantycznym wyzwaniem, bo pokładają w nas wielką nadzieję. Nasi kandydaci do Rady Miasta wykonali kawał wielkiej roboty. Biegali z ulotkami, prowadzili rozmowy z mieszkańcami na osiedlach, pukali do drzwi. Obawialiśmy się niskiej frekwencji i nie przekroczyła ona w Toruniu 50 procent, a mimo to nam nie zaszkodziła (frekwencja wyniosła nieco ponad 49 procent - red.).

Przypomnijmy, że list KO do Rady Miasta weszli: Anna Szytniewska, Piotr Drążek, Bartłomiej Jóźwiak i Piotr Lenkiewicz (wszyscy z okręgu obejmującego lewobrzeże, Skarpę i Kaszczorek);

Magdalena Cynk-Mikołajewska, Paweł Gulewski i Michał Wojtczak (Bydgoskie, Bielany);

Edyta Macieja-Morzuch, Michał Rzymyszkiewicz, Karolina Krajewska i Aneta Wierzbowska (starówka, Chełmińskie, Wrzosy, Jar);

Agnieszka Wasita, Łukasz Walkusz, Jakub Hartwich i Dominika Walichniewicz (Jakubskie, Mokre, Rubinkowo, Grębocin, Bielawy).

Toruńscy radni KO: pełen sukces po wygranej w wyborach na prezydenta

- To Paweł Gulewski zaszczepił w nas wiarę, że idziemy po zwycięstwo - mówił Łukasz Walkusz. - Zrobiliśmy jednak tylko pierwszy krok, przed nami drugi, znacznie ważniejszy. Zwycięstwo w wyborach do Rady Miasta nie będzie miało sensu, jeśli Paweł Gulewski nie wygra drugiej tury i nie zostanie prezydentem Torunia. Będziemy mocno pracować, by tak się stało.

Jacek Gajewski, szef toruńskich struktur Platformy Obywatelskiej, która jest główną siłą KO, zapowiedział, że po zwycięstwie Pawła Gulewskiego wskoczy z nim do fontanny w Parku Miejskim, przy którym odbywała się prezentacja. Do tego czasu musi ona zostać napełniona wodą przez służby podległe prezydentowi Michałowi Zaleskiemu. Jacek Gajewski - dodajmy - po raz czwarty został radnym sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowa Rada Miasta Torunia: marszałek Całbecki jest dumny z radnych KO

Podczas prezentacji dziennikarze pytali o fakt, że wielu radnych KO jest powiązanych miejscami pracy z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim. Pracują w Urzędzie Marszałkowskim lub innych instytucjach samorządu województwa. Jak policzyły "Nowości", jest ich dziewięcioro.

- Jestem dumny, że mam tak wspaniałych pracowników, którzy zdobywają mandaty radnych. Do tego ciężko pracują w Urzędzie Marszałkowskim, który jest filarem stołeczności Torunia. A poza tym co ma pani położna czy naczelna pielęgniarka w szpitalu wojewódzkim do marszałka? Nie ma tu żadnej zależności - odpowiadał obecny podczas prezentacji marszałek Całbecki, nawiązując do miejsc pracy radnych - odpowiednio - Karoliny Krajewskiej i Anny Szytniewskiej.

Więcej szczegółowych wyników wyborów w Toruniu sprawdzisz >>> TUTAJ <<< Inne pytania dotyczyły faktu, że kilku radnych KO zasiada w radach nadzorczych różnych spółek i instytucji. - W tej kwestii liczy się transparentność oraz proporcje i umiar, a przede wszystkim kompetencje i sposób wykonywania obowiązków - odpowiadał Paweł Gulewski.

