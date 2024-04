Toruń. Rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2025. Rekordowa kwota do wykorzystania - 8,02 mln zł!

Rusza nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2025. Tym razem do rozdysponowania mieszkańcy będą mieć 8,02 mln zł. To największa kwota w historii programu. Jak i do kiedy należy złożyć wniosek?

We wtorek, 9 kwietnia prezydent Torunia, Michał Zaleski wraz z dyrektorem Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Pawłem Piotrowiczem zorganizowali konferencję prasową, na której omówiono Budżet Obywatelski na rok 2025. Od 17 kwietnia do 17 maja br. mieszkańcy Torunia będą mogli składać projekty do przyszłorocznego programu. Do rozdysponowania przypadła rekordowa kwota – 8,02 mln złotych. – Kwota zostanie podzielona na dwie części – pulę ogólnomiejską w kwocie 2,4 mln zł, pulę lokalną w wysokości 5,6 mln zł – mówił Michał Zaleski. – Podział kwot zależy od wielkości toruńskich osiedli oraz liczby mieszkańców danego okręgu.

Maksymalna wartość projektu w puli lokalnej wynosi 300 tys. zł. Musi być on związany z inwestycjami, remontami lub urządzeniem terenu. Dla projektów pozostałych maksymalną pulą jest 80 tys. złotych. Niższą kwotę można przeznaczyć np. na organizację wydarzeń dla mieszkańców (turnieje dla dzieci, szkolenia).

Budżet po raz dwunasty

Jest to już kolejna, dwunasta edycja Budżetu Obywatelskiego. Od 2014 roku łącznie zrealizowano 609 zadań. Najwięcej zrealizowanych projektów było w 2020 roku – 73, najmniej natomiast w 2014 roku – 43. W bieżącym roku projektów do realizacji wyłoniono aż 50. Od 2014 roku do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 2043 projekty. Najwięcej w roku 2015 – 239, a najmniej w roku 2019 – 154.

Urząd Miasta Torunia zachęca mieszkańców miasta do składania wniosków. Można to zrobić osobiście w siedzibie urzędu, wypełniając formularz zgłoszeniowy lub na stronie internetowej budzet.torun.pl (zostanie uruchomiony 17 kwietnia). Co ważne, nie ma ograniczenia wiekowego do składania wniosków oraz do głosowania. Należy jednak pamiętać, że osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć do urzędu zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na swój udział w budżecie obywatelskim.

Głosowanie na projekty rozpocznie się we wrześniu br. Zwycięskie projekty mieszkańców mają zostać wyłonione natomiast w październiku. Jedna osoba może złożyć do trzech projektów – dwa w puli lokalnej oraz jeden do puli ogólnomiejskiej. Należy podkreślić, że tego samego projektu nie można zgłosić do dwóch pul. Projekty zgłaszane przez mieszkańca do puli lokalnej muszą dotyczyć osiedla, w którym on zamieszkuje, np. mieszkaniec Kaszczorka może zgłosić dwa projekty dotyczące Kaszczorka i jeden projekt ogólnomiejski.

Jak złożyć wniosek i co w nim zawrzeć?

Jeśli ma się już pomysł, należy go odpowiednio opisać. Można to zrobić na dwa sposoby:

– z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej budzet.torun.pl,

– z wykorzystaniem formularza do wydruku dostępnego na stronie internetowej torun.pl.

W formularzu zgłoszeniowym należy zawrzeć:

ciekawy tytuł do 10 słów,

szczegółowy opis projektu,

opis na stronę internetową do 1200 znaków ze spacjami (dłuższe będą ucinane po osiągnięciu limitu),

typ projektu (lokalny/ogólnomiejski; przy projekcie lokalnym należy wskazać okręg Torunia),

wskazać dokładną lokalizację realizacji projektu,

szacunkowy koszt projektu.

Do wniosku projektu należy dołączyć także listę poparcia. Liczba podpisów wymaganych na liście poparcia dla wniosku zależy od ilości mieszkańców danego osiedla i wynosi od 2 osób dla małych osiedli oraz do 15 osób dla osiedli największych i dla puli ogólnomiejskiej. Jeżeli pomysł wymaga zgody na realizację od kogoś innego niż miasto (np. spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty, na której terenie chcesz realizować swój projekt) - należy zdobyć i dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o gotowości do współpracy.

