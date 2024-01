Kocham babcię, kocham dziadka. Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 17 przygotowały specjalny występ dla dziadków.

Kocham babcię, kocham dziadka

– Przyjechaliśmy z daleka. To nasze trzecie święto – mówi nam jedna z babć. – Nasz wnuczek, Olek, z wielką ekscytacją opowiadał o przygotowaniach do dzisiejszego dnia i kilkukrotnie upewniał się, czy na pewno przyjedziemy – dodaje. – Wraz ze mną przyjechał oczywiście jeden i drugi dziadek!

– To ogromne wydarzenie! Czekamy na nie zawsze cały rok – opowiada jeden z dziadków, który zajął miejsce w pierwszym rzędzie, by obserwować swoją wnuczkę. – Stresowała się już od kilku dni, opowiadała nam, że będzie mówić wierszyk, specjalnie dla nas oczywiście.

Moja babcia jest najlepsza

Niecodzienne życzenia od najmłodszych Gdzieś w kącie cicho przygrywała muzyka, dziadkowie wzruszali ramionami, zastanawiając się, co wyjątkowego przygotowały ich wnuczęta. – Co to będzie? – słyszymy między cichymi rozmowami. Aż nagle krokiem prawdziwego Kujawiaka przedszkolaki postanowiły zaskoczyć swoich najbliższych. Zielone spódniczki, kapelusze, uśmiechy na twarzach – właśnie to rozpoczęło występ dedykowany babciom i dziadkom. Po radosnym tańcu przyszedł czas na podziękowania, wierszyki i wymyślone wcześniej życzenia.

Nadszedł jednak moment, na który wszyscy czekali – występ. Kiedy zapadła cisza (choć trudno było ją utrzymać z powodu nagromadzonych u wszystkich emocji) przedszkolaki pojawiły się na przedszkolnej scenie. Choć lepiej byłoby powiedzieć, że do dziadków przywędrowały aniołki, pasterze, królowie i – oczywiście – Maryja z Józefem. Dzieci odegrały jasełka, zaśpiewały najbardziej znane i lubiane kolędy, przebąkując przy okazji, że przecież dziś jest święto dziadków, a święta Bożego Narodzenia już przecież dawno za nimi. Co teraz mamy zrobić? Głowiły się przedszkolaki.

– Życzymy wam willi z basenem, wysokiej emerytury i spokoju . Radości, samych słodkości i z nas pociechy! – krzyczą dzieci w wielkiej euforii. – I żebyście nigdy nas nie opuszczali. Życzymy wam zdrowia. I nie zapominajcie, że was kochamy! Babciu, dziadku, żyjcie nam sto lat!

Przygotowania do występu trwały ponad miesiąc. Przedszkolaki już od pierwszych minut pobytu w przedszkolu nie mogły doczekać się, aż w końcu nastanie chwila, w której zobaczą ukochanych dziadków i złożą im życzenia. Dzieci oprócz pięknego występu przygotowały dla swoich najbliższych także prezenty oraz zaprosiły ich na specjalny poczęstunek. Wśród radosnych chwil nie obyło się bez stresu, ale na straży stały nauczycielki i opiekunki, które dawały wsparcie najmłodszym i bez mrugnięcia okiem podpowiadały, trzymając kciuki za pomyślność występu. Sami dziadkowie także to robili – kiwali do wnucząt, nagrywali ich już od pierwszej sekundy, kiedy tylko usłyszeli pierwsze głosy dzieci i niemal wyrywali się do tego, by w końcu móc ich przytulić i podziękować za tak piękny gest, jakim był występ.