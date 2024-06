Kolejne podwyżki w budżetówce? Od przyszłego roku zarobicie o wiele więcej!

Dwie propozycje podwyżek w sferze budżetowej

Propozycja Ministerstwa Finansów

Co zaproponowało Ministerstwo Finansów? Według tego urzędu podwyżka płac dla budżetówki powinna wynieść 4,1%. Miałaby zatem wynosić równowartość prognozowanym poziomem inflacji na przyszły rok. Jest to jednocześnie wzrost wynagrodzenia, który według ustawy jest minimalnym koniecznym.

Konflikt w rządzie - co będzie z podwyżkami?

Sytuacja jest wręcz klasyczna: płaca minimalna zaproponowana przez MF jest w zasadzie najniższą możliwą (płaca wzrosłaby do 4595 zł). W przypadku resortu rodziny i pracy proponowana jest podwyżka do 4626 złotych (stąd 7,6 procent propozycji podwyżki).

Z kolei związkowcy szukają możliwie najwyższej podwyżki, co jest też zrozumiałe. Tym samym rząd (resort finansów oraz resort rodziny i pracy) musi dojść do porozumienia i pójść do Rady dialogu Społecznego z jedną, spójną propozycją. Wyjściowo można traktować propozycję MF za główną, ale to też może ulec podwyższeniu.