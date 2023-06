Kolejny szwedzki obrońca w KH Energa Toruń. Calle Behm może być królem asyst

Kolejny szwedzki obrońca w KH Enerdze Toruń. 22-letni Calle Behm ma na koncie 100 meczów rozegranych w Hockeyettan w barwach Bodens HF i Pitea Hockey. To grający bardzo ofensywnie, szybki defensor (177 cm, 83 kg. Miniony sezon Behm rozegrał w Norwegii, na zapleczu ekstraklasy, w drużynie Comet Halden Elite i w 31 meczach skompletował aż 28 punktów (5 goli, 19 asyst). Wcześniej był także był także najlepiej asystującym obrońcą ligi J20 SuperElit.

Albin Thyni Johansson to oczekiwane od dłuższego czasu wzmocnienie defensywy toruńskiej drużyny. 21-letni Szwed (190 cm, 92 kg) będzie jednym z najmłodszych obcokrajowców w KH Energa. Zawodową karierę zaczynał trzy lata temu z dużego C, gdy w ramach wypożyczenia zagrał 18 meczów w szwedzkiej ekstraklasie SHL w barwach Lulea Hockey, a do tego zadebiutował w Lidze Mistrzów. Dwa ostatnie sezony młody obrońca spędził w Pitea HC, który występuje w niższej szwedzkiej lidze HockeyEttan. W sumie zagrał w 52 spotkaniach, strzelił 7 goli, dołożył 12 asyst.