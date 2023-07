Konferencja prasowa polityków PiS w Toruniu. Na rządowe podwyższone świadczenie 800+ czeka 35 tysięcy torunian

Na Rynku Staromiejskim w Toruniu odbyła się w środę konferencja prasowa poświęcona rządowemu programowi Rodzina 800+.

7 lipca sejm uchwalił nowelizację ustawy Rodzina 500+. Podwyższył comiesięczną dotację na każde dziecko do 18 lat do 800 złotych. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 roku. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano (z wyrównaniem) najpóźniej do 29 lutego 2024 roku, przy czym istnieje szansa na to, że ZUS upora się z tym szybciej.

- W poniedziałek zainaugurowaliśmy akcję „Bus 800+” - stwierdził wicewojewoda kujawsko - pomorski Józef Ramlau. - Odwiedzimy 23 powiaty naszego województwa, obecna nasza wizyta jest jedną z pierwszych. Jesteśmy w Toruniu, mieście, w którym z dotychczasowych świadczeń w wysokości 500 złotych korzysta 35 tysięcy beneficjentów. W regionie jest ich blisko 360 tysięcy, natomiast w całej Polsce - 6,7 miliona. Te liczby już uzmysławiają, że ten program jest adresowany do szerokiego kręgu społecznego. To program, który odniósł największy sukces po 1989 roku. Przezwyciężył tendencję liberalizmu, w którym państwo pokazywało swoją niemoc. Cieszy to, że polskie rodziny korzystają z tego programu nie tylko na potrzeby konsumpcyjne, ale też inwestują w edukację i wypoczynek dzieci. Dziękuję posłom za to, że przegłosowali zwiększenie świadczeń z 500 do 800 złotych miesięcznie. To spowoduje, że krytyka, iż „putinflacja” zjadła część dotychczasowej kwoty będzie już nieaktualna.

- Jako formacja polityczna i jako rząd pokazujemy, że od 2015 roku jesteśmy konsekwentni i dotrzymujemy słowa - mówiła posłanka Joanna Borowiak. - Umówiliśmy się z Polakami wtedy na wprowadzenie programu wspierającego dzieci i to zrobiliśmy. Od 2016 roku wszedł on w życie, a teraz zwiększamy kwotę z 500 do 800 złotych. To program sztandarowy Prawa i Sprawiedliwości. Zmienił on oblicze polskich rodzin. W ubiegłym roku do 35 tysięcy torunian popłynęło 210 milionów złotych, w przyszłym roku będzie to blisko 340 milionów. To są konkretne pieniądze, które wspierają rodziny w wychowaniu dzieci. Rodzice przeznaczają je m. in. na rozwój swoich pociech, na zajęcia pozalekcyjne, rozwój zainteresowań, spełnianie marzeń, ale też i na najpilniejsze potrzeby. Pieniądze, które trafiają do torunian wspierają też lokalną gospodarkę, bo są przeznaczane na zakupy lub usługi.

- Programy społeczne pomogły milionom rodzin w Polsce - dodał poseł Jan Krzysztof Ardanowski. - Tym sztandarowym jest oczywiście modyfikowany obecnie 500+, ale jest też wyprawka dla dzieci szkolnych, czy bezpłatne lekarstwa dla starszych i młodzieży. Te programy wyprowadziły z biedy wiele rodzin, szczególnie wielodzietnych. Poprawiła się jakość życia. Skończyło się kupowanie „na zeszyt” na wsiach. Nie ma już dyskryminacji rolników. Jestem też przekonany, że wśród tych milionów turystów odwiedzających nasz piękny Toruń są rodziny, które korzystają z naszych programów. Cieszę się, że nie spełniły się przewidywania sceptyków, którzy przewidywali, iż te pieniądze zostaną przepite i zmarnowane. Oczywiście, zawsze znajdą się sytuacje patologiczne, ale to problem marginalny. Zresztą mechanizm 500+ ma system kontrolujący. Jeśli nauczyciele, pedagodzy szkolni zauważają, że dziecko jest zaniedbane, wypłata jest wstrzymywana i pieniądze są wydawane odgórnie tylko na dziecko.

- Często porównywaliśmy się z Zachodem, chcieliśmy go gonić, a tam świadczenia socjalne są na porządku dziennym - powiedział poseł Mariusz Kałużny. - Niechętni programowi mówili, że 500+ zniszczy polską gospodarkę, a teraz każdy poważny ekonomista przyznaje, że ją rozwinęło. Ponadto na 500+ zyskaliśmy pieniądze z uszczelnienia VAT-u. To 40 mld złotych. W polityce liczy się wiarygodność. My te 800+ wprowadziliśmy jeszcze przed wyborami, więc nie jest to żadna kiełbasa wyborcza.

- Podam taki przykład - dodał radny sejmiku kujawsko - pomorskiego Przemysław Przybylski. - Rozmawiałem kilka lat temu z jednym z wójtów, który żalił się, że ma kłopot, bo nie może zgromadzić pół autobusu, żeby wysłać dzieci na kolonie. Dziś ten sam wójt poinformował mnie, że skompletował trzy autobusy.

Ubóstwo w Polsce zmalało

- Toruń był jednym z pierwszych miast, które skutecznie wprowadziły mechanizmy obsługi mieszkańców w programie 500+ - pochwalił się radny miejski Wojciech Klabun. - Mamy nadzieję, że będziemy mogli wykazać się przy okazji wdrażania kolejnych socjalnych pomysłów. - Takie programy zmieniają Polskę - stwierdził radny Michał Jakubaszek. - Poziom ubóstwa w Polsce spadł dwu lub trzykrotnie. Jeszcze kilka lat temu zdarzało się, że dzieci przychodziły do szkoły głodne. Dziś jest już zupełnie inaczej.

- Dzięki temu, że rodziny mają wsparcie, dzieci mogą się rozwijać - zakończyła wojewódzka wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz. - Musimy inwestować w ich edukację, bo bez tego nie będziemy mieli w przyszłości dobrych lekarzy, inżynierów, czy samorządowców. Oni znikąd się nie biorą.