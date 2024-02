Konkurs na kłódki zakochanych! Urząd Miasta Torunia czeka na pomysły na drugie życie kłódek

Prezydencki konkurs na kłódki z bulwaru

Prezydent miasta Torunia, Michał Zaleski, ogłosił konkurs na przygotowanie projektu instalacji artystycznej z wykorzystaniem kłódek zakochanych i przęseł, które zostały zdemontowane podczas remontu Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Przez wiele lat pojawiło się na nim sporo metalowych kłódek z różnymi napisami, które stały się potwierdzeniem nieprzerwanej miłości wśród mieszkańców miasta i turystów. Zjawisko to spotykane jest na całym świecie. W niektórych miejscach kłódek pojawia się tak wiele, że cyklicznie decyduje się o ich demontażu, by nie dopuścić do zbyt dużego obciążenia mostków czy tarasów.

Prezydencki konkurs polega na przygotowaniu i opracowaniu koncepcji instalacji artystycznej bądź konstrukcji przestrzennej, w ramach którego zagospodarowane zostaną kłódki zakochanych, które czekają na „drugie życie”. W internecie już można znaleźć pierwsze pomysły mieszkańców proponujących przetopienie kłódek na ławkę, na której można będzie zasiąść podczas spaceru lub stworzenie z pozostałych przęseł specjalny „posąg” do zawieszania kłódek. Jednak aby zgłosić swój pomysł, nie wystarczy napisać na Facebooku. Należy wypełnić i złożyć specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej torun.pl.