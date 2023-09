Korzystasz z bankomatów? Mamy złe wieści. Będzie ich mniej. Od 23 września wchodzą nowe przepisy

Już 23 września wchodzą w życie nowe przepisy. zgodnie z nimi nawet 40 procent bankomatów będzie musiało zostać wyposażonych w specjalne systemy zabezpieczające, które mają chronić przed gotówką. Choć informacja ta powinna cieszyć, dla użytkowników bankomatów będzie to źródłem dodatkowych problemów. Z punktu widzenia operatorów bankomatów wprowadzenie konkretnych zabezpieczeń będzie oznaczało konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. To zaś może sprawić, że korzystniejsze będzie ograniczenie liczby bankomatów. Co może się zmienić? >>>>

Pixabay