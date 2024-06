Krzysztof Gawkowski w Toruniu: Lewica chce stworzenia Europejskiego Programu Mieszkaniowego

Trwa trasa KKW Lewicy po województwie kujawsko-pomorskim, zorganizowana w ramach kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W piątek, 31 maja, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń odwiedzili Toruń, gdzie przekonywali do głosowania na Lewicę 9 czerwca. Przedstawili także kolejny ze swoich postulatów, dotyczący utworzenia Europejskiego Programu Mieszkaniowego. Na ten cel miałoby być przeznaczonych 100 mld euro z UE.

- Chodzi o fundusz, z którego można by budować mieszkania na wynajem w całej Europie - powiedział w piątek w Toruniu minister Krzysztof Gawkowski.

Według Gawkowskiego w Polsce brakuje 1,5 mln mieszkań. - W różnych województwach, w różnych miejscowościach są to mieszkania niedostępne. Gdy cena przekracza kilkanaście tysięcy zł za metr kwadratowy, to ludzie myślą, że i tak ich nie stać, a kredytu nie dostaną, bo nie mają na wkład własny. W kujawsko-pomorskim jest jednak miasto, które umiało sobie poradzić z tym problemem. (...) To Włocławek, z którego pochodzi Piotr Kowal, a od niedawna mamy tam prezydenta wyrosłego z lewicowych wartości - Krzysztofa Kukuckiego - mówił wiceszef Nowej Lewicy.