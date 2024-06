Toruń traci posłankę. Joanna Scheuring-Wielgus została europosłanką z Wielkopolski

Joannie Scheuring-Wielgus w Parlamencie Europejskim

Europarlamentarzyści z Polski zarabiają znacznie więcej od posłów na Sejm RP. Wynagrodzenie europosła wynosi ponad 10.000 euro brutto (to prawie 8 tysięcy euro na rękę). Do tego dochodzą liczne…

Joannę Scheuring-Wielgus zastąpi w Sejmie Piotr Kowal. W jesiennych wyborach do parlamentu uzyskał drugi na liście Lewicy wynik w okręgu nr 5. Zdobył wówczas 7860 głosów. Piotr Kowal mieszka we Włocławku. Po niedawnych wyborach samorządowych wszedł do Rady Miasta Włocławka i został jej przewodniczącym. Także w składzie włocławskiej rady i na funkcji przewodniczącego dojdzie więc do zmiany. Przypomnijmy, że Piotr Kowal startował także w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Był liderem listy Lewicy w okręgu nr 2 obejmującym województwo kujawsko-pomorskie. Zdobył 12 784 głosy,