Kto chciałby wystąpić w filmie o toruńskiej Szmalcówce? Zdjęcia rozpoczną się jesienią

Taka informacja pojawiła się w 1936 roku, w ostatnim październikowym wydaniu "Ogłoszeń Zarządu Miejskiego w Toruniu". Projekt można było obejrzeć w Referacie Administracyjno-Gospodarczym Zarządu Miejskiego, który znajdował się w pokoju nr 6 w Ratuszu Staromiejskim. Na zgłaszanie ewentualnych uwag przeglądający mieli czas do 3 listopada. Projekt warto by było wydobyć z archiwum i przyjrzeć się mu jeszcze raz, choćby dlatego, że budynki toruńskiej Szmalcówki stojące przy samej ulicy Grudziądzkiej, z pewnością nie pochodziły z drugiej połowy lat 30., ale jeszcze z czasów pruskich. Na starszych planach miasta w tym miejscu jest zresztą zaznaczona fabryka.

Tak czy inaczej, dzieje toruńskiej Szmalcówki rozpoczęła się jesienią 1936 roku. Zakład został uruchomiony przed wybuchem wojny i od razu zajął wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu producentów tłuszczów. Do historii przeszedł jednak ze względu na to, co działo się tam w latach 1940 - 1943, gdy Niemcy zorganizowali tam obóz przesiedleńczy dla polskich mieszkańców Pomorza. O rozgrywających się tam dramatach przypomina dziś pomnik i groby ofiar na pobliskim cmentarzu, a także tablica pamiątkowa przed budynkiem Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej. Znajduje się ona na kawałku ceglanej ściany. Niestety tylko tyle ze Szmalcówki zostało, historyczne budynki zostały zburzone w latach 90. ubiegłego wieku.