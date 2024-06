Kujawsko-Pomorskie. Co naprawdę robimy na L4? Chorzy kontra ZUS w sądach

Kombinowanie a ZUS

Czym się jednak ZUS nie chwali? Tym, że coraz większa liczba osób odwołuje się od takich decyzji i sprawy trafiają do sądów pracy. Tak jest nie tylko w naszym regionie. Przy okazji takich spraw na jaw wychodzi, że powody do cofnięcia zasiłku bywają kuriozalne lub wręcz niesprawiedliwe...

Jak chorujemy według ZUS? Pracujemy, remontujemy, urlopujemy...

Podane przez ZUS przykłady? Właściciel biura rachunkowego przyłapany przez kontrolerów na tym, że w trakcie zwolnienia obsługiwał klienta. Agent ubezpieczeniowy, który będąc L4 pracował dla różnych towarzystw ubezpieczeniowych i jednocześnie pobierał zasiłek z innego tytułu. Lekarz, który sam będąc chorym wystawiał e-ZLA członkom rodziny, ponieważ uznał, że to już pracą zarobkową nie jest. Kadrowy, który na chorobowym rozliczał ubezpieczenia pracowników. Mechanik, przyłapany na tym, że na L4 przebywał w zakładzie pracy w odzieży roboczej i twierdził, że przyjechał do firmy tylko na chwilę...

Wzięła ślub na L4. Sąd: żadnego grzechu ciężkiego nie popełniła

Pani Aneta to urzędniczka z Torunia. Czym ona według ZUS zgrzeszyła na chorobowym? Kobieta wzięła ślub cywilny w tym czasie. Chorowała przewlekle i postanowili wraz z partnerem zalegalizować związek także dlatego, by uniknąć kłopotów w placówkach medycznych.

- Po czwarte, pozostała część tej uroczystości odbyła się w mieszkaniu ubezpieczonej i poległa na obiedzie dla najbliższej rodziny, łącznie dla około 10 osób. Co istotne, obiad przygotował mąż ubezpieczonej, który z zawodu jest kucharzem. Spotkanie zakończyło się około 18.00-19.00, a więc trwało około 3-4 godziny. Nic nie wskazuje na to, aby w jego czasie ubezpieczona zachowywała się w sposób, który pozostawałby w sprzeczności z celami zwolnienia lekarskiego, np. tańczyła, piła alkohol - podsumował sędzia Andrzej Kurzych.

Kontrolerzy nie zastali go w domu. A miał chodzić i ćwiczyć!

I ta sprawa trafiła do sądu pracy w Toruniu. I w tym wypadku decyzję ZUS zmieniono orzekając, że żadnych pieniędzy pan Kamil oddawać nie musi. Najważniejszym było to, że torunian prawidłowo wykorzystywał L4 - niczym nie zgrzeszył. Po pierwsze dlatego, że każdy chory w pewnych okolicznościach może dom opuścić.

W maju ub.r kontrolerzy US nie zastali go w domu. Wezwali na piśmie do usprawiedliwienia nieobecności, ale - jak ustalono potem w sądzie - korespondencja ta nie została mężczyźnie skutecznie dostarczona. Wynik? Cofnięty zasiłek.

Jedną z najbardziej poruszających ostatnio spraw tego typu w Toruniu jest ta dotycząca pana Kamila. W jego przypadku nie doszło do żadnych oryginalnych czy sensacyjnych "kombinacji". Wystarczyło, że kontrolerzy ZUS nie zastali go w domu...

Dalej sąd wskazał, że w dniu kontroli pan Kamil był na siłowni zewnętrznej lub udał się po córkę, którą zabierał m. in. na spacery. Poza tym, w okresie niezdolności do pracy wykonywał jedynie podstawowe czynności życia codziennego oraz - w domu - ćwiczenia z zastosowaniem piłki i gumy oporowej. Wychodzenie na siłownię zewnętrzną też było mu zalecane, a spacery z córka - bynajmniej nie zakazane.

-Ubezpieczony, korzystając ze zwolnienia, może wszak wykonywać czynności niezbędne dla zaspokojenia jego podstawowych potrzeb życiowych, a nawet zmienić miejsce pobytu na czas leczenia. Co istotne może on, realizując zalecenia lekarskie, wyjść z domu np. na spacer. Może także udać się na wizytę kontrolną bądź rehabilitację, w tym przeprowadzaną samodzielnie, w warunkach domowych - zaznaczyła uzasadniając wyrok asesor sądowa Beata Szymańska.

Chory na depresję poszedł na szkolenia. Sąd: to pomagało w powrocie do zdrowia!

Ten mężczyzna według ZUS ciężko zgrzeszył tym, że będąc na zwolnieniu (od psychiatry) wziął udział w projekcie "Starter - Młodzi w biznesie", pobierając przy tej okazji stypendium. Decyzja ZUS po kontroli? Ponad 2 tysiące zł "nienależnie pobranego zasiłku chorobowego" do zwrotu. Ubezpieczyciel doszedł tutaj do wniosku, że pan Piotr kombinował.

I w tym przypadku Sąd Rejonowy w Toruniu, po drobiazgowym zbadaniu całej sprawy, stanął ostatecznie po stronie chorego. Co tutaj ustalono?

Po pierwsze to, że pan Piotr leczył się zgodnie z zaleceniami specjalisty i właściwie wykorzystywał czas na L4. Miał być aktywny, miał wychodzić do ludzi i świata. Wszystko po to, by wrócić do zdrowia i pracy. - Co notabene nastąpiło. Założenia przyjętej terapii względem ubezpieczonego były zatem trafne i skuteczne - podkreśliła sędzia Maria Szymańska uzasadniając wyrok.