Ceny na Bulwarze w Toruniu: Seks na barce tańszy niż ryba z frytkami. A ile kosztują rejsy po Wiśle? Sprawdziliśmy!

"Sex on the Ship" - takim drinkiem kusi barka Atena na toruńskim Bulwarze Filadelfijskim. Ten, otwarty po długim remoncie, przyciąga tłumy. Prawdziwe oblężenie przeżywał także w ostatni długi weekend, co "Nowości" dzień po dniu obserwowały. Klientów nie brakowało zarówno barce Atenie, jak i kawiarniom w pawilonach. Mnóstwo chętnych było także na rejsy po Wiśle, zarówno statkiem pasażerskim Wanda, jak i łodziami flisaków. Kursy też na drugi brzeg rzeki oferowała też Katarzynka. A ceny? Sprawdziliśmy dokładnie. Od turystów natomiast, krajowych i zagranicznych, usłyszeliśmy, że w porównaniu z innymi nadwiślańskimi miastami, np. Krakowem, jest taniej.

-Ludzie głosują nogami. Gdyby było za drogo, takie tłumy by tutaj nie kupowały - podsumowali Julia i Kacper, którzy przyjechali do Torunia na weekend z Wielkopolski.

Ceny na barce Atena. Jedzenie, picie i noclegi - za ile?

Na barce Atena ruch każdego dnia był wielki, aż do późnego wieczora. Barka to restauracja, kawiarnia i drink bar w jednym, a na dodatek - hostel. Co ma w menu i za ile?

Zestawy obiadowe tutaj paragonami grozy nie grożą. Filer z dorsza mały (150 gr) z frytkami lub ziemniakami pieczonymi oraz bukietem surówek kosztuje 39 zł, a z większym filetem (250 gr) - 46 zł. Podobny zestaw z kotletem schabowym kosztuje 35 zł, a z filetem z kurczaka lub z vege kotletem z ciecierzycy - 33 zł.

Same frytki (200 gr) to wydatek rzędu 15 zł; porcja ziemniaków jest droższa - za 19 zł. W menu są też sałatki (27-29 zł) oraz różne przekąski, np. solidna deska serów i wędlin za 45 zł. Kawa i słodkości? Jest w czym wybierać. Na barce zwykła czarna kawę kupimy za 8 zł, latte za 15 zł, a mrożoną za 17 zł. Własne wypieki, takie jak sernik czy szarlotka, oferowane są za 14 zł. Dodajmy, że to drugie ciasto serwowane jest na ciepło, z lodami. Można też zamówić cały deser lodowy za 19 zł.

Zimne napoje i alkohole? Tutaj oferta jest całkiem szeroka. Są w niej zarówno gotowe drinki, takie jak wspomniany "Sex on the Ship" (22 zł) czy Kamikadze (25 zł), ale też wódki, whisky, inne mocne trunki. Zdecydowanie największe wzięcie ma jednak po prostu piwo. Pół litra takiego z beczki kosztuje od 14 zł (Tyskie) do 18 zł (Kozel Jasny). Piwa bezalkoholowe kupimy za 12-13 zł, a smakowe za 16-17 zł. Oczywiście, zamawiać można też inne napoje chłodzące oraz soki. Woda (0,5 l), z gazem lub bez, to wydatek 9 zł. Barka Atena to jednocześnie hostel. Kusi noclegami na rzece, która łagodnie kołysze do snu. Ceny? Jedna noc na łóżku piętrowym lub wersalce kosztuje od 100 do 130 zł za osobę (180-200 zł dla dwojga). Można też wybrać opcję "łóżka małżeńskiego" (180-200 zł).

Rejsy po Wiśle. Ile kosztuje podróż statkiem, łodzią flisaczą i Katarzynką?

25 zł za 25 minut - takim prostym hasłem reklamują się na Bulwarze Filadelfijskim toruńscy flisacy. Ta cena dotyczy rejsu oryginalną łodzią dla jednej osoby dorosłej. Dzieci do lat 15 płacą 15 zł, a najmłodsze (do pięciu lat) - płyną bezpłatnie.

Statek pasażerski Wanda rejsy oferuje dłuższe, bo trwające 45 minut. Tutaj dorosły za bilet zapłaci 45 zł, a dzieci - 28 zł. Katarzynka natomiast, tradycyjnie od wielu lat, oferuje podróż na drugą stronę Wisły. I z powrotem, rzecz jasna, jeśli jest taka wola. Ceny? 25 zł i 15 zł (dorosły i dziecko) lub 12 i 8 zł. W ostatni weekend, i warto to podkreślić, wszystkie wiślane atrakcje cieszyły się wielkim powodzeniem. Pełne ręce roboty mieli wszyscy zajmujący się rejsami po rzece, niezależnie od rodzaju i długości wycieczki.

Pawilony na Bulwarze. Chętnych na lody, gofry i kawę tylko przybywa! Za ile?

Jako pierwsze z ofertą gastronomiczną wystartowały na Bulwarze po remoncie nowe pawilony. Jak obserwują "Nowości", im z tygodnia na tydzień klientów wciąż przybywa. Ceny w odbiorze gości są przystępne.

Gastronomię w obu pawilonach prowadzi znana od lat spółka Zeiko. To wynik konkursu, ogłoszonego przez magistrat.

Za firmą stoją właściciele m.in. sieci naleśnikarni Manekin, barek cumujących przy bulwarze, lodziarni przy posągu Filusia, "Domu Pizzy i Tapas" oraz niedawno otwartej na starówce restauracji "Autentica". Szefem spółki jest Krzysztof Piotrowski - na gastronomicznym biznesie zna się dobrze. Napić się kawy i zjeść lody można w obu pawilonach. Szerszą ofertę ma jednak pawilon na wysokości ul. Żeglarskiej. Tutaj wybór kawy jest większy, a oprócz lodów oferowane są jeszcze gofry - na słodko i na wytrawnie. Jakie są ceny? Gałka lodów kosztuje 7 zł, polewa do lodów - 3 zł, bita śmietana - 4 zł, wafelek - złotówka, najtańsze gofry za 7 i 8 zł, kawy - od 13 do 15 zł, a woda mineralna - 7 zł. Oczywiście, dostępne są też zimne napoje (9 zł za 0,2 l), a nawet piwo. Ale, uwaga! Tylko bezalkoholowe. Kosztuje 13-15 zł, w zależności od pojemności. Skorzystanie z WC kosztuje 5 zł, dla osób spoza klienteli.

A jakie lody kupimy w pawilonach? "Prawdziwe"-tak się nazywają. Wybór smaków jest całkiem spory. Można skusić się na klasykę, ale i wybierać wśród sorbetów czy mniej typowych połączeń. Brownie z malinami, beza, pistacja, gruszka, słony karmel - takie nuty smakowe też tutaj znajdziemy. Cennik zachęca do kupna kilku gałek. Za dwie zapłacimy bowiem 13,5 zł, za trzy - 17,50 zł, za cztery 25 zł, a za pięć - 30 zł. Dodatki do lodów? Są, a jakże! Można nieco zaszaleć i wzbogacić deser np. o bitą śmietanę (4 zł), świeże owoce sezonowe (5 zł), posypkę (3,5 zł) oraz polewy (3 zł i 3,5 zł w przypadku orzechowo-kakaowej). Sam wafelek kosztuje 1 zł.

Kawy napić możemy się tutaj rozmaitej. W menu znajdujemy: czarna (13 zł), białą (14 zł), cappucino (14 zł), latte (15 zł), espresso (9 zł), espresso doppio (13 zł), kawę z czekoladą (14 zł), mrożoną (15 zł) oraz flat white (14 zł).

Kawiarnia w karcie ma też jednak i inne napoje. Herbata zwykła i owocowa kosztuje 11 zł, energetyk Rockstar - 12 zł, sok - 9 zł, napój 0,2 litra - 9 zł, woda - 7 zł, a czekolada do picia - 14 zł. Zamówić można także piwo, ale tylko bezalkoholowe. To o pojemności 330 ml kosztuje 13 zł, a półlitrowe - złotówkę więcej. Najwięcej kosztuje piwo marki Peroni - 15 zł. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Poza tym lokal oferuje też gofry. Najtańsze są te bez żadnego dodatku (8 zł) oraz te wyłącznie z cukrem pudrem (9 zł). Za bogatsze wersje zapłacimy więcej. Gofry z bitą śmietaną kosztują 13,5 zł, a gdy jeszcze do nich dołożymy konfiturę malinową - 16 zł. Najdroższe ze słodkich gofrów są te w typach Bounty i Snickers - naszpikowane dodatkami mają swoja cenę (19,5 zł).

Są też gofry w wersji wytrawnej, kosztujące 23 zł. Obie ich wersje mogą zaspokoić tzw. mniejszy głód. W pierwszej wersji prym wiedzie guacamole, któremu towarzyszą m.in. pomidory i oliwa, a w drugiej - mozzarella w podobnym towarzystwie.

